В Петербурге СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок сломал позвоночник на квесте

Следственный комитет Петербурга согласился с уполномоченным по правам человека в Петербурге, который просил провести проверку обстоятельств травмирования ребенка на квесте, и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К Александру Шишлову обратилась мать шестилетнего мальчика, который получил перелом позвоночника во время прохождения семейного квеста «Хоббит».
«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу, по результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе СК 7 апреля.
Инцидент произошел 23 февраля. Мама мальчика Ирина в своем обращении к омбудсмену Александру Шишлову написала, что «ребенок упал с высоты человеческого роста на кафельный пол, из-за разрушения конструкции сборной лестницы, являющейся неотъемлемым этапом прохождения квеста».
Ирина сообщила, что перед началом квеста родителей детей-участников заверили, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение (аниматор помогает им проходить «испытания» и следит за безопасностью), однако после того, как мальчик упал, игра не была остановлена, никто из организаторов не вошел в запертое снаружи помещение и не оказал ребенку помощь, которому пришлось справляться самостоятельно. Выбравшись, он рассказал родителям о том, что с ним произошло, и пожаловался на сильную боль в области груди. Ребенку в итоге диагностировали перелом позвоночника. Заявление в полицию, по словам матери, было написано. Она оставила свои контакты для связи, однако ей так никто и не перезвонил. Организаторы квеста посоветовали матери мальчика написать официальный запрос.