В Петербурге СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок сломал позвоночник на квесте

Следственный комитет Петербурга согласился с уполномоченным по правам человека в Петербурге, который просил провести проверку обстоятельств травмирования ребенка на квесте, и возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К Александру Шишлову обратилась мать шестилетнего мальчика, который получил перелом позвоночника во время прохождения семейного квеста «Хоббит».



«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу, по результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе СК 7 апреля.

