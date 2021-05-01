Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сезон фонтанов начался в Петербурге. Специалисты Водоканала 1 мая запустили большую часть из 65 фонтанов, которые будут работать в городе, сообщили в пресс-службе Смольного.

В эту субботу включили фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В честь 76-й годовщины Победы 9 Мая после капитального ремонта заработает главный фонтан Московского парка Победы «Слава», фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской улице в Колпино, фонтан со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтан «Крестики-нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.



Капитальный ремонт в прошлом году прошли еще несколько фонтанов: на Академическом проспекте в Пушкине, на Лермонтовском проспекте, 41, а также парные фонтаны на Московском проспекте, 207 и 224. Как и рассказывала «Фонтанка», Летний сад, который стал доступен для посещения также с 1 мая, открылся без фонтанов. Система «плохо перезимовала». Тем временем в Петергофе сезон фонтанов стартовал еще 24 апреля. В конце мая там пройдет тематический праздник.

