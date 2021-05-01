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Май пришел в Петербург с фонтанами

В Петербурге запустили большинство городских фонтанов

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Сезон фонтанов начался в Петербурге. Специалисты Водоканала 1 мая запустили большую часть из 65 фонтанов, которые будут работать в городе, сообщили в пресс-службе Смольного.

В эту субботу включили фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В честь 76-й годовщины Победы 9 Мая после капитального ремонта заработает главный фонтан Московского парка Победы «Слава», фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской улице в Колпино, фонтан со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтан «Крестики-нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.

Капитальный ремонт в прошлом году прошли еще несколько фонтанов: на Академическом проспекте в Пушкине, на Лермонтовском проспекте, 41, а также парные фонтаны на Московском проспекте, 207 и 224.

Как и рассказывала «Фонтанка», Летний сад, который стал доступен для посещения также с 1 мая, открылся без фонтанов. Система «плохо перезимовала». Тем временем в Петергофе сезон фонтанов стартовал еще 24 апреля. В конце мая там пройдет тематический праздник.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Okmita
С утра выглядываю в окно - на площади Ленина работают фонтаны! Удивилась - написали же, что с 9 мая. Через полчаса выхожу с детьми порадоваться - уже не работают :(
Djnyana
Не следует играть с.. Солнцем взрослым, только - Дети могут играть с Солнцем! )
Djnyana
Как не крути, реально - Май пришёл..)
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