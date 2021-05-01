5 пищевых привычек, от которых стоит отказаться уже сегодня

Все наши привычки — родом из детства, но от них пора избавляться Фото: Станислав Красильников / ТАСС Поделиться Поделиться







Многие в еде придерживаются привычек, которые им привили в детстве. Но с тех времен, как оказалось, прошло столько времени, что потребности человека изменились. А привычки остались. Мы выбрали пять самых распространенных правил еды и проверили их на прочность вместе с диетологами.

Правило 1: на обед надо есть первое, второе и компот

От этой старинной традиции мы, к счастью, практически отказались. Но в меню многих кафе до сих пор остались комплексные бизнес-ланчи. И если вы всё еще придерживаетесь трехчастной системы питания, вот вам лишь несколько причин перестать это делать.



С биологической точки зрения полноценный прием пищи должен приходиться на утро. Именно в это время метаболические процессы в организме протекают с наибольшей интенсивностью, вещества расщепляются и усваиваются лучше всего, насыщая организм необходимыми нутриентами. К обеду темпы работы организма снижаются, а задача переварить три блюда за раз становится не самой простой.

— Привычка есть первое, второе и компот пришла из того периода, когда работы было много, перерывов на отдых практически не было и возникала необходимость быстро получить большое количество калорий для нормальной работоспособности, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Поэтому чаще старались съесть именно первое, второе и компот. В настоящее время это неактуально, ведет к перееданию, нарушению моторики желудка и кишечника. Раньше нормой считали 3500 ккал в сутки, сейчас — в среднем 2000 ккал .

Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», врач высшей категории.



В рекомендациях Роспотребнадзора тоже нет напитков в составе «правильного» обеда Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— На самом деле всё зависит от обстоятельств и размера порций, — говорит Оксана Выдря. — Вообще человек должен в течение дня получить большое количество витаминов и минералов, а также белки, жиры, углеводы. Если на прием пищи есть что-то одно, например поесть только овощной суп, мы недополучаем жиров и белков, сложных углеводов, а также витаминов и минералов, которые могут содержаться в гарнирах, и т. д . Поэтому прием пищи должен быть максимально разнообразным. И с одной стороны, это утверждение верно. Но всё зависит от размера порции.



Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

Также диетологи считают, что употребление напитков сразу после основных блюд — не лучшая привычка. При переваривании еды и без того выделяется достаточно желудочного сока, а другая жидкость его только разбавляет. Отсюда снижение интенсивности расщепления пищи и ее усвоения. Поэтому лучше не делать напитки завершающим пунктом комплексного обеда и стараться сдвигать их на полчаса или час после обеда.

Правило 2: завтракать нужно кашей

К каше мы прикипели давно. Это исконно русский завтрак, которому раньше просто невозможно было найти альтернативу. Вот и были на столе с утра то манка, то овсянка. Но диетологи говорят, что сейчас и выбор для первой за день еды куда богаче, и каша уже не та.

— Если немного углубиться в историю, то люди на Руси ели кашу цельнозерновую, которую запаривали с вечера. Кто был побогаче, на завтрак мог себе позволить яйца, мясо, рыбу, — говорит Оксана Выдря. — Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак — не лучший вариант.



По мнению диетолога Анны Лис, на завтрак предпочтительнее выбирать сочетание белков и жиров, например яйцо с лососем или авокадо, можно вместе. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например шпинат, можно добавить огурец. Яйцо с помидором — тоже практичный вариант: яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом. Творог с маложирной сметаной — тоже отличный вариант для завтрака.

— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели», — говорит Анна Лис. — В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша (особенно с медом), мюсли, хлопья — не самый хороший вариант завтрака.

Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.



При этом есть одна оговорка: если вам предстоит день с большими физическими нагрузками, то предпочтение стоит отдать каше как источнику углеводов Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Правило 3: ешь с хлебом

— Есть с хлебом принято было на Руси потому, что выбор продуктов на территории нашей страны был невелик, а хлеб хорошо насыщал, — говорит Оксана Выдря. — Но сейчас хлеб (так же, как и каша) отличается от того, который был. Сейчас хлеб делают из муки высшего сорта, с различными ненужными добавками.



Белый хлеб из 100-процентной очищенной пшеничной муки не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови, что увеличивает живот. Кроме того, выпечка способствует усиленному образованию газов в желудке.

— У нас есть микрофлора кишечника, которая не любит, когда в нее поступает много дрожжей и быстрых углеводов, грубо говоря, муки, — говорит диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова. — Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться. Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, на нарушении состава микрофлоры и обмене веществ, в первую очередь обмене углеводов.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу.

Ярых поклонников хлебобулочных изделий ждут сюрпризы похуже обычного раздувшегося живота. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ. А это лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри и проблемы с волосами.



— Ржаной хлеб, конечно, полезней, в нем больше витаминов, но, к сожалению, больше пекарских дрожжей, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — У него более богатый диетический состав, благодаря которому такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но по ограничениям — это кислотозависимые заболевания: гастриты, язвенная болезнь, отчасти панкреатопатия, потому что вызовет бродильные процессы, газообразование за счет дрожжей и большого количества клетчатки.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать хлеб Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Правило 4: надо всё доесть

Заставлять ребенка доедать всё, что ему положили, контрпродуктивно. В конечном итоге это только собьет с толку чувство голода и регулирование приема пищи. А еще у ребенка выработается стойкая негативная ассоциация с едой, которую родители пытаются в него затолкать. Вообще каждый ребенок рождается с очень хорошими сигналами голода и сытости. И изменить их могут как раз родительские приказы («доедай всё») и социальные нормы (полдень — время обеда). В дальнейшем это может не лучшим образом сказаться на здоровье.



— Обязательно доедать — это прямой путь к расстройству пищевого поведения, — говорит Наталья Игнатова. — Каждый человек интуитивно понимает, когда можно пропустить очередной прием пищи, или наоборот — есть почаще, но порции делать поменьше. Если все-таки присутствует неконтролируемое пищевое поведение, это повод обратиться к диетологу.

Вот один из наглядных примеров. Диетолог и профессор Школы питания Вероника Провеншер провела опрос женщин с проблемами избыточного веса. Когда их попросили подумать о своих трудностях с распознанием сигналов голода, они сказали, что в детстве их приучали доедать всё до конца или систематически съедать определенное количество еды, то есть порцию, которую родители считали нормальной.

Высказывание о необходимости всё доедать давно стало неактуальным. Более того: если не хочется, доедать нельзя. Всегда нужно ориентироваться на свое чувство насыщения и чувство голода.

Правило 5: есть сладкое только после «нормальной» еды

Ограничивать сладости и десерты, конечно, нужно, но не в принудительном порядке. И позволять их есть только после «нормальной» еды — тоже не лучший вариант. Главное, чтобы десерты не заменяли обед. Они нас не насыщают, пользы от них нет, и это еда «для души».

— Употребление сладостей возможно в небольшом количестве в любое время дня, необязательно после основного приема пищи, — говорит Наталья Игнатова. — При жестком запрете сладостей у детей десерты становятся более желанными и недоступными, что ведет к преувеличенной мотивации к их поеданию.

Отказывать себе в сладком, когда очень хочется, и оттягивать время до «после обеда» — лишний стресс. В этом случае проще позволить себе немного десерта (но только чтобы не перебить аппетит). Да и делить продукты на однозначно вредные и однозначно полезные — та еще задача. Обычно человек ест то, к чему привык с детства, в зависимости от традиций питания — национальных, религиозных, региональных, семейных. Кто-то считает, что и соки необычайно полезны (на самом деле — нет). А в какие утверждения о вреде и пользе продуктов поверите вы? Проверьте в нашем коротком тесте.

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