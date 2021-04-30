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Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за неупоминание статуса СМИ-иноагента

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за распространение сообщений и материалов СМИ, внесённых Минюстом РФ в реестр иноагентов, без указания этого статуса. Соответствующий документ 30 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нарушение влечёт наложение штрафа от 2 до 2,5 тыс. рублей — для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей — для должностных лиц, от 40 до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

Кроме того, закон предусматривает штрафные санкции за неправомерное использование журналистских пресс-карт на публичных мероприятиях в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

В конце прошлой недели министерство юстиции РФ дополнило список СМИ-иноагентов, включив в него издание «Медуза». Согласно закону, СМИ-иноагентами могут признать юрлица, зарегистрированные за рубежом. На них распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила, что обжалует включение издания в список СМИ-иноагентов.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
А чё тока "сми"? Вона, у соловьёва вид на жительство в загнивающей италии есть, и ренту он от сдачи виллы, небось, не из бюджета россии получает.. Хотя...
dragvs
А вы представляете что будет если он еще лет 20 будет "править" в таком же духе?
dragvs
Старый дед боится.
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