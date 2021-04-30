Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за неупоминание статуса СМИ-иноагента

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за распространение сообщений и материалов СМИ, внесённых Минюстом РФ в реестр иноагентов, без указания этого статуса. Соответствующий документ 30 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Нарушение влечёт наложение штрафа от 2 до 2,5 тыс. рублей — для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей — для должностных лиц, от 40 до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.



Кроме того, закон предусматривает штрафные санкции за неправомерное использование журналистских пресс-карт на публичных мероприятиях в размере от 20 до 30 тысяч рублей.