Власти Петербурга назвали причину остановки спада коронавируса

Как следует из опубликованной 30 апреля справки межведомственного координационного совета, по сравнению с аналогичным днём прошлой недели в Петербурге на 9,25 % возросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. С 281 до 307 человек в сутки. За прошедшие 7 дней практически не изменилось общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией.



«Наблюдаются признаки приостановки тренда на снижение распространения инфекции в городе. Это происходит на фоне снижения темпа вакцинации, что существенно повышает риск нового роста заболеваемости COVID-19», — объяснили в совете.



И добавили, что в Петербурге, благодаря созданной инфраструктуре и регулярным поставкам вакцины, прививка против новой коронавирусной инфекции для жителей города доступна, безопасна и бесплатна.



Тем не менее, за весь период прививочной кампании в Северной столице вакцинировано 563 тысячи человек. Из них 426 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 6 005 человек, вторично — 8 405. Остатков вакцины в городе хватит еще на 170 тысяч жителей.



Одновременно с этим коэффициент распространения коронавируса в Петербурге выше, чем во всей России. А 30 апреля в городе было зафиксировано максимальное число заболевших ковидом за апрель.

