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Власти Петербурга назвали причину остановки спада коронавируса

Плохие темпы вакцинации подставляют Петербург под третью волну

Спад пандемии в Петербурге по ряду признаков прекратился, а госпитализация растёт, заметили в Смольном. И назвали причину происходящего.

Как следует из опубликованной 30 апреля справки межведомственного координационного совета, по сравнению с аналогичным днём прошлой недели в Петербурге на 9,25 % возросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. С 281 до 307 человек в сутки. За прошедшие 7 дней практически не изменилось общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией.

«Наблюдаются признаки приостановки тренда на снижение распространения инфекции в городе. Это происходит на фоне снижения темпа вакцинации, что существенно повышает риск нового роста заболеваемости COVID-19», — объяснили в совете.

И добавили, что в Петербурге, благодаря созданной инфраструктуре и регулярным поставкам вакцины, прививка против новой коронавирусной инфекции для жителей города доступна, безопасна и бесплатна.

Тем не менее, за весь период прививочной кампании в Северной столице вакцинировано 563 тысячи человек. Из них 426 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 6 005 человек, вторично — 8 405. Остатков вакцины в городе хватит еще на 170 тысяч жителей.

Одновременно с этим коэффициент распространения коронавируса в Петербурге выше, чем во всей России. А 30 апреля в городе было зафиксировано максимальное число заболевших ковидом за апрель.

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Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Но темпы, темпы-то хоть хорошие??! Беспокоюся...
260551481
Все в курсе что это звонок из Кремля.
Sadava
Крестный ход скоро ? Демонстрация с попами по Невскому?
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