На севере Петербурга 30 апреля с опережением графика завершили основные ремонтные работы на трамвайных путях проспекта Энгельса. На свои обычные трассы вернулись трамваи маршрутов № 21, 55 и 58.



Движение трамваев по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского было закрыто в начале 2021 года. С 11 февраля на этом участке ограничили и движение автомобильного транспорта, и продлиться ограничения должны были до 15 июня. Однако основные работы завершили уже к концу апреля и в пятницу, 30 апреля, движение трамваев на участке возобновили, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.