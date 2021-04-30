На севере Петербурга 30 апреля с опережением графика завершили основные ремонтные работы на трамвайных путях проспекта Энгельса. На свои обычные трассы вернулись трамваи маршрутов № 21, 55 и 58.
Движение трамваев по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского было закрыто в начале 2021 года. С 11 февраля на этом участке ограничили и движение автомобильного транспорта, и продлиться ограничения должны были до 15 июня. Однако основные работы завершили уже к концу апреля и в пятницу, 30 апреля, движение трамваев на участке возобновили, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Участок протяженностью 2029,34 м одиночного пути ремонтировало АО «Стройинвест» за 136 миллионов рублей. На нем обустроили повышенные посадочные площадки длиной 45 метров. В зоне перекрестка с улицей Асафьева были применены трамвайные рельсы повышенной прочности. Сейчас рабочим остается восстановить нарушенное благоустройство и пешеходное ограждение и озеленить прилегающую территорию. Движению трамваев и пешеходов эти работы мешать уже не будут.
По отремонтированному участку ходит 55-й трамвай, входящий в число 15 маршрутов, которые комитет по транспорту Петербурга планирует переводить в скоростной режим, отметил председатель комитета Кирилл Поляков. На маршруте планируют поменять и подвижной состав, к 2024 году по нему планируют запустить новые трамваи из серии, презентованной недавно с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Участок путей на проспекте Энгельса является первым из запланированных к ремонту в 2021 году. Всего в рамках адресной программы за год приведут в порядок пути на 14 адресах общей протяженностью 22,09 километра одиночного пути в шести районах Петербурга. Самым крупным объектом станет проспект Стачек от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова.