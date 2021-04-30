Фонтаны Петербурга запустят 1 мая. В этом году их будет на четыре больше

Большинство фонтанов Северной столицы включат 1 мая. В этом году будут работать 64 сооружения, часть из них запустят 9 мая.



ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начнет запускать городские фонтаны с 1 по 10 мая. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большинство фонтанов включат завтра. В их числе фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки и в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Часть запустят 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день заработают фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтан в Южно-Приморском парке Победы, фонтаны со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе и «Крестики-Нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.