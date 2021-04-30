Фонтаны Петербурга запустят 1 мая. В этом году их будет на четыре больше

Большинство фонтанов Северной столицы включат 1 мая. В этом году будут работать 64 сооружения, часть из них запустят 9 мая.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начнет запускать городские фонтаны с 1 по 10 мая. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе городской администрации.
Большинство фонтанов включат завтра. В их числе фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки и в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Часть запустят 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день заработают фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтан в Южно-Приморском парке Победы, фонтаны со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе и «Крестики-Нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.
После реконструкции также запустят фонтан «Слава» в Московском парке Победы, а также сооружения на Академическом проспекте в Пушкине, на Лермонтовском проспекте, 41, и парные фонтаны на Московском проспекте у домов 224 и 207.
В этом сезоне в Петербурге будут работать 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. В прошлом году работал 61 фонтан. Перед открытием, как уточнили в Смольном, все сооружения успешно прошли пуско-наладку.
«Фонтанка» рассказывала, что Летний сад, который станет доступен для посещения также с 1 мая, может открыться без фонтанов. Система «плохо перезимовала». Тем временем в Петергофе сезон фонтанов стартовал еще 24 апреля. В конце мая там пройдет тематический праздник.