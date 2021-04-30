Владелец пивного бизнеса погасил 22 накопленных штрафа, чтобы не лишиться нового «Мерседеса»

Как сообщает 30 апреля пресс-служба УФССП по Петербургу, в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя было возбуждено 22 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей, которые тот накопил за полгода. Соответствующие документы поступили в Кировский районный отдел судебных приставов из комитета по печати. Ранее сотрудники СПб ГКУ «Городская реклама и информация» выявили, что бизнесмен без разрешения эксплуатировал настенные вывески с логотипом и указателем, рекламируя пивные магазины, и таким образом неоднократно нарушал пункт 3 статьи 16 городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Петербургские судебные приставы добились от бизнесмена погашения двух десятков штрафов за незаконную рекламу. Действенным стимулом оказался арест его нового автомобиля. Мужчина нашел необходимые 240 тысяч рублей еще до приезда эвакуатора.

На рассмотрения дел мужчина не являлся, поэтому все решения были вынесены в его отсутствие. Приставы сообщили ему о возбуждении исполнительных производств, но срок добровольной оплаты штрафов истек, а задолженность так и не была погашена. Тогда приставы выяснили, что в собственности у должника имеется новый автомобиль Mercedes-Benz GLE 350. Поручение об аресте машины было передано мобильной группе «Поток».

Ранним утром приставы пришли к месту жительства должника, чтобы найти и арестовать машину. «Мерседес» обнаружился на подземной парковке. На место вызвали эвакуатор, чтобы перевезти автомобиль на спецстоянку, но еще до его приезда появился хозяин машины и заявил, что готов выплатить долг. При помощи мобильного банковского терминала мужчина тут же оплатил и штрафы, и исполнительский сбор за просроченное погашение задолженности.

В ведомстве отмечают, что по части незаконного размещения рекламы предприниматель уже злостный нарушитель: в общей сложности за аналогичные нарушения приставы взыскали с него уже порядка 3 миллионов рублей.