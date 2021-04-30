Подлечился — укололся: в Петербурге вакцинаторы встречают пациентов больниц на выписке

В дальнейшем формат планируется распространить и на ряд других стационаров города.
«В Петербурге стартует вакцинация от коронавирусной инфекции выписывающихся из больниц пациентов. Больным, не имеющим медицинских противопоказаний к введению препарата, будет предложено привиться. Как правило, речь идет о пациентах терапевтического профиля, которые находились в стационаре из-за обострения хронического заболевания и прошли курс лечения», — рассказали в ведомстве.
Накануне в Петербурге стартовала поквартирная вакцинация. Десятки бригад врачей отправились по домам петербуржцев. Цель — коллективный иммунитет.