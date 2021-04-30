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Подлечился — укололся: в Петербурге вакцинаторы встречают пациентов больниц на выписке

В Петербурге начали вакцинировать на выходе из больниц

Вакцинация пациентов, которых выписывают из больниц, начнется в Петербурге с 30 апреля, заявили в комздраве. Впервые её проведут в больнице № 33 в Колпино.

В дальнейшем формат планируется распространить и на ряд других стационаров города.

«В Петербурге стартует вакцинация от коронавирусной инфекции выписывающихся из больниц пациентов. Больным, не имеющим медицинских противопоказаний к введению препарата, будет предложено привиться. Как правило, речь идет о пациентах терапевтического профиля, которые находились в стационаре из-за обострения хронического заболевания и прошли курс лечения», — рассказали в ведомстве.

Накануне в Петербурге стартовала поквартирная вакцинация. Десятки бригад врачей отправились по домам петербуржцев. Цель — коллективный иммунитет.

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Комментарии (2)

ppky0323
Скоро в кусты затаскивать будут в вечернее время...
Агроном аэродрома
Чёт эти полит-вакцЫнологи всё больше и больше напоминают интеллигентную купчинскую молодёжь из проклятых 90-х, "ээ, шшш, слыш, сертификат есть?!!"
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