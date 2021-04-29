Изображение силовика, появившееся утром 29 апреля у Матвеевского сада, вечером четверга проверил корреспондент «Фонтанки». Дверь встретила девственной чистотой — ни рисунка, ни надписи не осталось.
Постройку, на которой был рисунок, признал ПАО «Ростелеком». «Объект принадлежит компании и относится к категории ГО и ЧС. Несогласованное нанесение изображений на фасады зданий и объектов инфраструктуры приравнено к актам вандализма, при этом не имеет значения, какие именно рисунки или надписи были нанесены — стену необходимо привести в исходный вид», — заявили в ПАО и резюмировали: «закрасить».
В 500 метрах от Матвеевского сада накануне боролись с другим героем — нового времени. На трансформаторной будке неизвестные изобразили момент суда над Алексеем Навальным — оппозиционный политик, общаясь с женой из судебного «аквариума», сложил руками «сердечко». Через полчаса его закрасили. 29 апреля стало известно, что в полиции возбудили уголовное дело по статье о вандализме, художников ищут.