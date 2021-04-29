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Боец спецназа в саду Петербурга закончил как Навальный: его закрасили

Коммунальщики закрасили портрет силовика у Матвеевского сада в Петербурге

Граффити «героя нашего времени» в форменном обмундировании силовика в Петроградском районе Петербурга постигла участь закрашенного ранее изображения оппозиционера Алексея Навального. Потому что никого нельзя, объясняет собственник изрисованной постройки.

Изображение силовика, появившееся утром 29 апреля у Матвеевского сада, вечером четверга проверил корреспондент «Фонтанки». Дверь встретила девственной чистотой — ни рисунка, ни надписи не осталось.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
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Постройку, на которой был рисунок, признал ПАО «Ростелеком». «Объект принадлежит компании и относится к категории ГО и ЧС. Несогласованное нанесение изображений на фасады зданий и объектов инфраструктуры приравнено к актам вандализма, при этом не имеет значения, какие именно рисунки или надписи были нанесены — стену необходимо привести в исходный вид», — заявили в ПАО и резюмировали: «закрасить».

В 500 метрах от Матвеевского сада накануне боролись с другим героем — нового времени. На трансформаторной будке неизвестные изобразили момент суда над Алексеем Навальным — оппозиционный политик, общаясь с женой из судебного «аквариума», сложил руками «сердечко». Через полчаса его закрасили. 29 апреля стало известно, что в полиции возбудили уголовное дело по статье о вандализме, художников ищут.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (12)

tochilshik
надо Путина нарисовать.и посмотреть что будет.обзвонить все организации,поднять всех на уши и ждать бригаду с желтой краской.
Петров&Боширов
эпичненько) ведро краски делает всех равными перед стеной))
Garret
Это был вояка, судя по шлему. Герой? Валеска там или Роланд б0льшие Герои))
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