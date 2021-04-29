По родительским чатам Петроградского и Калининского районов прошла рассылка, в которой сообщалось о работе детских садов в обычном режиме с 4 по 7 мая. Такой график установлен согласно распоряжению главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.



«Роспотребнадзор не согласовал открытие дежурных групп, поэтому детские сады будут работать в дежурном режиме — то есть в зависимости от потребности. Там, где родителям, которые продолжают работать в нерабочие дни, будет необходимо оставить детей, сады будут работать», — уточнили в пресс-службе комитета по образованию.