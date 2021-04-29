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Роспотребнадзор не отпустил детские сады Петербурга на длинные выходные

Детские сады в Петербурге не уйдут на длинные майские каникулы. Об этом «Фонтанке» рассказали родители 29 апреля.

По родительским чатам Петроградского и Калининского районов прошла рассылка, в которой сообщалось о работе детских садов в обычном режиме с 4 по 7 мая. Такой график установлен согласно распоряжению главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.

«Роспотребнадзор не согласовал открытие дежурных групп, поэтому детские сады будут работать в дежурном режиме — то есть в зависимости от потребности. Там, где родителям, которые продолжают работать в нерабочие дни, будет необходимо оставить детей, сады будут работать», — уточнили в пресс-службе комитета по образованию.

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга
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Согласно указу президента Владимира Путина школы, колледжи и вузы уходят на каникулы в Петербурге с 1 по 11 мая.

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга

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Комментарии (13)

***_555
Смело они - вождю перечить.
265049809
Совершенно правильно. Больницы работают, метро работает, куда такой семье как наша девать ребёнка?
Стёпа Ягодкин
Вот и верь после этого высокопоставленным чиновникам в стране! Лгут и не краснеют.
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