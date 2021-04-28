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Российским вузам разрешили в майские выходные перейти на дистант

Минобрнауки РФ разрешило вузам организовать дистанционное обучение с 4 по 7 мая — в период «длинных майских выходных», объявленных Владимиром Путиным. Соответствующий приказ опубликован ведомством 28 апреля.

«Руководители образовательных организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Согласно приказу, до 30 апреля вузы должны определить численность сотрудников, «обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование» учебных заведений в этот период и сообщить им об изменении режима работы. Также вузам нужно принять локальные нормативные акты с рекомендациями по нерабочим дням.

Ранее Минобрнауки РФ не исключало, что для студентов объявят дополнительные каникулы. Как писала «Фонтанка», учебный тайм-аут на этот период возьмут петербургские школы и колледжи, в детских садах будут работать дежурные группы.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о решении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Выходные продлятся 10 дней.

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Комментарии (2)

yaprotiv
а как же нерабочие дни? Который как бы рабочие. Это как гарант Конституции который не гарант
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