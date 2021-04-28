Город продал половину офицерских казарм Измайловского полка за 351 миллион рублей. Помещения пустовали много лет

Как сообщает 28 апреля Российский аукционный дом (РАД), на площадке которого проводились торги по поручению КИО, комплекс нежилых помещений общей площадью 7,4 тыс. кв. м приобрело ООО «Символ» за 351 млн рублей. При этом начальная цена объекта составляла 350 млн рублей.
«Мы считаем эту продажу, безусловно, успешной, учитывая статус памятника и сложности предстоящей реконструкции в условиях, когда зданием владеет несколько собственников. Часть здания в федеральной собственности — на балансе ФОУ ВОЕНМЕХ. Однако, если бы объект продавался на аукционе с возможностью торговаться и повышать цену, мы могли бы рассчитывать на более эффективный результат. Процедура конкурса, принятая в отношении объектов культурного наследия, не стимулирует рост стоимости недвижимости. А здание на Измайловском проспекте является памятником и может быть реализовано только на конкурсе», — сообщил «Фонтанке» глава РАД Андрей Степаненко.
Участники конкурса в закрытом режиме, в условных «электронных конвертах», предлагают максимальную цену, по которой готовы приобрести объект. Предложивший самую большую сумму становится победителем. Участники не могут торговаться и повышать цену. Всего на конкурс по Измайловскому, 2А, было подано 3 заявки. Одна — без задатка — была отклонена, две другие — допущены.
Организаторы торгов отмечают, что на первом этаже здания можно разместить рестораны, кафе и магазины, на втором — офисы и апартаменты или же целиком приспособить его под гостиницу. При этом договор с покупателем предусматривает жесткие условия по сохранению объекта, он обязан будет согласовывать изменения с КГИОП. Вероятно, ему придется провести масштабные работы, поскольку купленная часть здания не использовалась много лет.
На площадке РАД с начала года было продано более 50 лотов, относившихся к городской собственности, почти на миллиард рублей. Самой крупной из сделок стала продажа помещений на Измайловском.
Город продал половину офицерских казарм Измайловского полка за 351 миллион рублей. Помещения пустовали много лет
Половина офицерских казарм Измайловского полка продана в Петербурге
Половину здания бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка на одноименном проспекте продали на торгах за 351 млн рублей. К помещениям в центре Петербурга прилагаются жесткие требования по сохранению памятников.
Как сообщает 28 апреля Российский аукционный дом (РАД), на площадке которого проводились торги по поручению КИО, комплекс нежилых помещений общей площадью 7,4 тыс. кв. м приобрело ООО «Символ» за 351 млн рублей. При этом начальная цена объекта составляла 350 млн рублей.