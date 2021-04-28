Трамп намерен возобновить митинги в свою поддержку

Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников. Речь идёт об акциях в его поддержку под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»), которые широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. Проведение новых митингов запланировано на май, сообщает CNN.



«Это определённо будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам», — цитирует телеканал источник, близкий к экс-президенту.

