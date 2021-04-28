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Трамп намерен возобновить митинги в свою поддержку

В США могут возобновиться акции в поддержку экс-президента Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников. Речь идёт об акциях в его поддержку под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»), которые широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. Проведение новых митингов запланировано на май, сообщает CNN.

«Это определённо будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам», — цитирует телеканал источник, близкий к экс-президенту.

Ранее «Фонтанка» писала, что Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост главы Белого дома. Также он заявлял, что США необходимо «ладить с Россией».

13 января 2021 года Палата представителей США проголосовала за импичмент действовавшему на тот момент президенту Дональду Трампу. Его сторонники, воодушевлённые его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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Комментарии (4)

Woodruff Shnibbll
Видимо из МИД Лавров перевел баблишка...
Yuri_SPb
Было 4 года, чтобы начать делать Америку снова великой, видимо, не заладилось, теперь-то что митинговать? Хотя, может при Байдене будет хуже, тогда есть смысл. Правда, без разницы, кто там у них.
AlBerkut
А его что, уже разбанили пейсбук/инстаграмм/твиттер/ютуб?
Интересно, много несогласных соберёт этот 'никому не известный и везде забаненный' блогер? 🤔😎
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