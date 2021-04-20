Бывший американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих отношениях с российским руководством.
«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я отлично ладил с президентом [Владимиром] Путиным, он мне нравился, я ему нравился», — заявил 20 апреля Трамп в эфире FoxNews.
Бывший американский лидер посетовал на то, что выстраивать политику с Россией мешали «фейковые расследования» его связей с российским руководством. Он отметил также, что во время кампании у него постоянно спрашивали о связях с Россией, хотя он неоднократно все отрицал.
Трамп добавил, что во время своего президентства пытался выстраивать отношения с Китаем и Северной Кореей.