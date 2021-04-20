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«Я нравился Путину». Трамп рассказал, как вести дела с Россией

Дональд Трамп уверен, что США необходимо ладить с Россией

Бывший американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих отношениях с российским руководством.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я отлично ладил с президентом [Владимиром] Путиным, он мне нравился, я ему нравился», — заявил 20 апреля Трамп в эфире FoxNews.

Бывший американский лидер посетовал на то, что выстраивать политику с Россией мешали «фейковые расследования» его связей с российским руководством. Он отметил также, что во время кампании у него постоянно спрашивали о связях с Россией, хотя он неоднократно все отрицал.


Трамп добавил, что во время своего президентства пытался выстраивать отношения с Китаем и Северной Кореей.

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