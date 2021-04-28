Мария Бутина, которая рассказывала о комфортной колонии Навального, обнаружила в Крестах арт-зону

Обвинённая в деятельности в пользу иностранного государства в США, ныне журналист Russia Today Мария Бутина, провела встречу с общественностью в Кировской области, где она выдвигается на праймериз «Единой России» в Госдуму.



Обсуждали проект переноса СИЗО с набережной Грина в историческом центре Кирова. «Так исторически сложилось, ведь изначально улицы, где находятся остроги, были окраинами. Но города развивались, и многие тюрьмы оказались в центре города. Здания самих СИЗО стали памятниками, так как располагаются в исторических зданиях. Поэтому Министерство юстиции РФ разработало пилотный проект по переносу следственных изоляторов за пределы городов. Есть уже успешный опыт в других городах России. Например, был перенесен следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге и на его месте появилась арт-зона», — заявила Бутина.

