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Мария Бутина, которая рассказывала о комфортной колонии Навального, обнаружила в Крестах арт-зону

Мария Бутина сообщила о несуществующем арт-пространстве в петербургских Крестах

Обвинённая в деятельности в пользу иностранного государства в США, ныне журналист Russia Today Мария Бутина, провела встречу с общественностью в Кировской области, где она выдвигается на праймериз «Единой России» в Госдуму.

Обсуждали проект переноса СИЗО с набережной Грина в историческом центре Кирова. «Так исторически сложилось, ведь изначально улицы, где находятся остроги, были окраинами. Но города развивались, и многие тюрьмы оказались в центре города. Здания самих СИЗО стали памятниками, так как располагаются в исторических зданиях. Поэтому Министерство юстиции РФ разработало пилотный проект по переносу следственных изоляторов за пределы городов. Есть уже успешный опыт в других городах России. Например, был перенесен следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге и на его месте появилась арт-зона», — заявила Бутина.

Отметим, план по созданию арт-пространства в Крестах существует давно, однако он, судя по всему, пока далек от реализации. «Фонтанка» подробно писала, что ФСИН просит утвердить передачу объекта Росимуществу, а вот инвесторов для «арт-зоны» найти пока не удалось.

Мария Бутина недавно прославилась репортажем на телеканале Russia Today о том, как сидит в колонии Навальный. Поводов для жалоб она не обнаружила. Правда, отсидевший в той же колонии националист Дмитрий Демушкин несколько лет назад в интервью тому же RT рассказывал про ад в покровской ИК-2.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, перед встречей президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки и провела в тюрьме полтора года. Ей вменяли деятельность в пользу иностранного государства на территории США и работу без регистрации при министерстве юстиции. В октябре 2019 года она вернулась в Москву, а в июле 2020 года Бутина стала членом Общественной палаты РФ.

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Комментарии (11)

Yuri_SPb
Все с Бутиной ясно, готовый пропагандист и нажиматель кнопок.
Uni
Отрицательная селекция в российской власти продолжается.
Печенеги и половцы
Не Коллонтай, а какое-то недоразумение.
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