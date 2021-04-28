Евро опустился ниже 90 рублей впервые с начала апреля на фоне роста цен на нефть

Курс евро впервые с 6 апреля опустился ниже 90 рублей. Доллар снизился до отметок конца марта. По мнению экспертов, не последнюю роль в этом сыграли рост цен на нефть и ожидания инвесторов по поводу решения ФРС США.
Как следует из данных торгов на Московской бирже 28 апреля, евро опустился до 89,98 рубля в 15:06, недолго находился на этом уровне, после чего снова «вскарабкался» на отметку в 90 рублей. По данным на 16:47, курс евро составил 90,12 рублей.
Доллар 28 апреля упал на бирже до 74,54 рублей. По данным на 16:47, он стоил 74,69 рубля, что на 0,28% ниже, чем в начале торгов.
ЦБ уже опубликовал официальный курс валют на завтра. Евро будет стоить 90,4 рубля, доллар — 74,94 руб.
Эксперты Forbes связывают укрепление рубля с ростом цен на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent к 16:49 28 апреля подорожал на 1,12 %, до 66,61 долларов за баррель. По мнению аналитиков Промсвязьбанка и Сбербанка, часть игроков валютного рынка пока взяла паузу в принятии инвестрешений, но после решения Федрезерва США о ставке и условиях, при которых начнется сворачивание программы скупки активов на рынке, доллар может укрепиться до 75–75,5 рубля.