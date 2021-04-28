Лавров ответил болгарам, призвав разобраться с торгующими оружием бизнесменами

«Я могу допустить, что Евросоюз всё-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. И Евросоюз должен всё-таки ответить на вопрос, который мы задали и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием», — заявил глава российского МИДа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Болгарии в адрес граждан РФ в организации взрывов на оружейных заводах в этой стране, призвав Евросоюз разобраться с торговлей и хранением оружия частными предпринимателями. Об этом 28 апреля сообщают «Ведомости».

Лавров также добавил, что временные рамки — с 2011-го по 2020 год, — в которых Болгария обвиняет граждан России в организации четырёх взрывов на оружейных заводах, создают ощущение, что София в своих обвинениях решила «перещеголять» Чехию.



«Сама временная рамка, за последние 10 лет, либо болгарская сторона ничего не ведала и только вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять ещё и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности», — подчеркнул Лавров.



«Фонтанка» писала, что прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, где хранилась продукция, принадлежавшая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в период с 2011-го по 2020 год.



Ранее после аналогичных обвинений в причастности россиян к взрывам на военных складах в чешском Врбетице в 2014 году разразился дипломатический скандал между Россией и Чехией.

