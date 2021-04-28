Криминальная столица. В Петербурге более чем на треть подскочил уровень преступности

Снижение уровня преступности фиксируют в России в целом за первый квартал 2021 года. Исключением стали тридцать регионов, а абсолютным лидером — Петербург.



Как следует из отчёта Генеральной прокуратуры 21 апреля, в Петербурге с января по март зарегистрировано 16 008 преступлений. Это на 38,9 % больше, чем пришлось на аналогичный период прошлого года.



Вторую и третью строчку занимают Тульская область и Республика Тыва — плюс 23,5 % и 20,9 % соответственно. Ленинградская область также попала в «неспокойный» список — за четыре месяца 6 363 преступления, что на 6,9 % выше, чем в 2020 году.

