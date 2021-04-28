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Криминальная столица. В Петербурге более чем на треть подскочил уровень преступности

Генпрокуратура назвала регионы-лидеры по росту преступности в 2021 году

Снижение уровня преступности фиксируют в России в целом за первый квартал 2021 года. Исключением стали тридцать регионов, а абсолютным лидером — Петербург.

Как следует из отчёта Генеральной прокуратуры 21 апреля, в Петербурге с января по март зарегистрировано 16 008 преступлений. Это на 38,9 % больше, чем пришлось на аналогичный период прошлого года.

Вторую и третью строчку занимают Тульская область и Республика Тыва — плюс 23,5 % и 20,9 % соответственно. Ленинградская область также попала в «неспокойный» список — за четыре месяца 6 363 преступления, что на 6,9 % выше, чем в 2020 году.

Ровно на такой же процент стало спокойнее в Москве. В столице 36 217 преступлений, 59% из них — лёгкой и средней степени тяжести.

В Петербурге за отчётный период число тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на 70%. Их в городе 7 090. Если с небольшой натяжкой, то раскрывают, по данным прокуратуры, почти каждое второе.

В статистике за первые два месяца года, которую предоставляло МВД, Петербург также был первым, но рост был поскромнее. Также в «бандитской» тройке была Адыгея, которую в марте Тыва вытеснила с третьей строчки. По итогам 2020 года нарушать законы в Северной столице стали на 26% чаще.

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Комментарии (24)

Киргуду
В статье не написано, какие преступления учитывали в статистике.
Могли ли туда включить призывы к митингам да и сами выходы на них?
Mikle776
думаю, что скоро Навального и его команду обвинят и в росте преступности... а точнее в соучастии. Ну посудите сами -полиция вынуждена бросать весь личный состав на борьбу с цветными революционерами в центр города, а окраины остаются без охраны! и там расцветает преступность всех мастей! Понятно, что Навальный договорился с криминалом!
veteran78
Не выбранный жителями губернатор и недопуск к каким либо выборам честных людей. Результат мы все видим . То что происходит с городом не всякий враг учудит.
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