Снова бандитский. Петербург — лидер по росту преступности в России

Как пишет 21 марта ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД о состоянии преступности, за январь–февраль 2021 года в Петербурге число преступлений выросло на 28,6%. На втором месте Тульская область (20,6%), на третьем — Адыгея (17,6%). За ними идут Тува (17,1%) и Севастополь (13,1%). Следом с 7,6–10,5% Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край. Рост преступности всего наблюдается в 18 регионах.

При этом в целом по России с начала года зарегистрировано на 5,5% меньше преступлений, чем в январе-феврале 2020 года. Ситуация улучшается в 67 регионах, заметнее всего в Еврейской автономной области (минус 30,6%), Смоленской области (минус 22,1%) и Мордовии (минус 20,2%).