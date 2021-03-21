FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
18
Печать

Снова бандитский. Петербург — лидер по росту преступности в России

Северная столица возглавила рейтинг регионов России по приросту числа преступлений с начала 2021 года.

Как пишет 21 марта ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД о состоянии преступности, за январь–февраль 2021 года в Петербурге число преступлений выросло на 28,6%. На втором месте Тульская область (20,6%), на третьем — Адыгея (17,6%). За ними идут Тува (17,1%) и Севастополь (13,1%). Следом с 7,6–10,5% Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край. Рост преступности всего наблюдается в 18 регионах.

При этом в целом по России с начала года зарегистрировано на 5,5% меньше преступлений, чем в январе-феврале 2020 года. Ситуация улучшается в 67 регионах, заметнее всего в Еврейской автономной области (минус 30,6%), Смоленской области (минус 22,1%) и Мордовии (минус 20,2%).

По итогам 2020 года в Петербурге, напомним, преступность выросла на 26%. Генерал Баранов объяснил почему.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

265015791
>Петербург — лидер по росту преступности в России
Школа СПбГУ видимо сказывается - в других регионах СПбГУ нет.
Serg_I
Правильно - к чему город больше всего приспособили, то в нём и развивается! Промышленность почти уничтожена, НИИ и "ящиков" больше нет, туризм ковидом прибили, чем ещё тут заниматься можно? Плюс "гости" с югом, приехавшие остыть...
artistdmisha
Достаточно освежить штат участковых и выявление преступности (рост 😄)увеличится как минимум в два раза.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний