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«Мы пока проигрываем». Генерал Баранов объяснил рост преступности в Петербурге на 26%

Заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов в процессе отчета перед Законодательным собранием 17 марта повторил данные, ранее приведенные Генпрокуратурой. За год в Петербурге зарегистрировано 61 309 преступлений, рост составил 26 %.

По словам Баранова, причиной тому послужила активизация мошенников в IT-сфере — это звонки из «служб безопасности банков» или, например, от якобы сотрудников полиции с предложениями за деньги спасти попавшего под уголовное дело родственника. Рост в этой сфере 780 процентов. Раскрыто 2 285 таких преступлений, это в четыре раза больше, чем год назад.

«Пока проигрываем и не отвечаем реалиям дня», — констатировал Баранов. По его словам, для борьбы с киберпреступлениями главк перераспределяет ресурсы, усиливает соответствующие подразделения и перепрофилирует сотрудников.

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Комментарии (4)

***_555
Не справляется - в отстой с волчьим билетом!
126745288
мало работы, увеличение кол-ва приезжих, рост преступности. Логика есть?
Батарейкин
Бывший генералЪ, замначальника Следственного департамента МВД пенсионер Дмитрий Какошин, думаю, не согласится с товарищем!))))))
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