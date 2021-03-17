«Мы пока проигрываем». Генерал Баранов объяснил рост преступности в Петербурге на 26%

Заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов в процессе отчета перед Законодательным собранием 17 марта повторил данные, ранее приведенные Генпрокуратурой. За год в Петербурге зарегистрировано 61 309 преступлений, рост составил 26 %.
По словам Баранова, причиной тому послужила активизация мошенников в IT-сфере — это звонки из «служб безопасности банков» или, например, от якобы сотрудников полиции с предложениями за деньги спасти попавшего под уголовное дело родственника. Рост в этой сфере 780 процентов. Раскрыто 2 285 таких преступлений, это в четыре раза больше, чем год назад.
«Пока проигрываем и не отвечаем реалиям дня», — констатировал Баранов. По его словам, для борьбы с киберпреступлениями главк перераспределяет ресурсы, усиливает соответствующие подразделения и перепрофилирует сотрудников.