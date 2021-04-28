«Пенная вечеринка» в Невском районе Петербурга случилась уже после того, как местные жители пожаловались на проблемы с экологией. Она помогла решить эту проблему.

Как сообщает 28 апреля пресс-служба комитета по природопользованию, вчера поступил вызов на улицу Седова. Петербуржец пожаловался, что на асфальте во дворе дома растекаются радужные пятна нефтепродуктов. Бригада экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой» осмотрела территорию и действительно зафиксировала пролив нефтепродуктов на площади 1200 кв. м. Все загрязнённые участки были обработаны активной пеной.