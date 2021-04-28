Дураки, дороги и крутые водители. «Фонтанка» нашла третью причину для частых ДТП

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Хорошая машина, какой-то опыт и безаварийная история вождения позволяют расслабиться: ослабить внимание, отвлечься от дороги на спутников или телефон, а то и пренебречь скоростным режимом. Но эксперты предупреждают: комплекс крутого водителя до добра не доведет, а излишняя самоуверенность, провоцирующая нарушения ПДД, легко может закончиться аварией.

В рамках акции «Не другие», которая проводится на магистрали М-11, «Фонтанка» разбиралась, что такое «комплекс крутого водителя» и почему с ним стоит бороться.



В какой момент водитель становится «крутым» — сказать сложно: шкалы, которая помогла бы определить уровень крутизны, не существует.

«Это вопрос самоопределения, и тут как раз кроется проблема, — уверена директор благотворительного фонда «Фонд Против ДПТ» Анастасия Кириенко. — Чаще всего подобный синдром возникает у тех, кто водит автомобиль около двух-трех лет. Во-первых, к этому моменту автоматизируются навыки управления транспортным средством. Во-вторых, водитель уже не напряжен, он начинает менее ответственно относиться к поездке: пользуется в пути телефоном, отвлекается на беседы с пассажирами. В-третьих, у тех, кто за прошедшее время не попадал в ДТП, притупляется чувство страха — им начинает казаться, что с ними подобного случиться не может».



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







C экспертом согласен и администратор проекта «Дорожный инспектор»: новички, которые только получили права, ездят аккуратно, иногда даже не включают радио, чтобы не отвлекаться, — потому что им еще страшно. А вот после трех лет за рулем многие начинают воспринимать автомобиль как диван на колесах и с музыкой, который довезет куда угодно. Но если у вас нет личного водителя, то не стоит расслабляться.



Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, дорожно-транспортные травмы являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте до 29 лет. Значительная часть этой молодежи и есть водители с небольшим стажем, а также их пассажиры.

«К сожалению, глобальная статистика полностью подтверждается теми данными, которыми обладаем мы, — сообщила Анастасия Кириенко. — В наш благотворительный фонд часто обращаются родные молодых людей, получивших серьезные травмы на дорогах. И в подобных случаях комплекс крутого водителя, к сожалению, играет не последнюю роль».

В «Дорожном инспекторе» уверены: автомобиль — это, в первую очередь, источник повышенной опасности! Вполне сравнимый, кстати, по разрушительной силе с оружием.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







В чем же проявляется этот комплекс?

В желании «поучить» новичков на дороге. «В такие моменты водитель не осознает, что подвергает риску как окружающих, так и себя, провоцируя ДТП», — пояснила Анастасия Кириенко.

В излишней надежде на технические «фишки» автомобиля. ABS, стабилизация, курсовая устойчивость и прочие «умные» устройства — это, конечно, хорошо. Но их надо грамотно использовать, а возможности их не безграничны. Конечно, у более дорогих машин «начинка» круче, но напрямую с представлениями водителя о безопасности внутри это не связано.



Преднамеренное нарушение ПДД и неиспользование указателей поворота также можно отнести к признакам того, что у человека развился комплекс крутого водителя. Особенно частым является превышение скорости — в 2020 году в России выписали 40 млн штрафов за быструю езду. А в резонансных ДТП часто выясняется, что у некоторых участников 20 штрафов «за скоростной режим», у кого-то даже 60. «Люди к штрафам относятся как к налогу: я хочу комфортно и быстро ездить — приходится по 500 рублей за превышение платить», — отмечают в «Дорожном инспекторе». Но хорошо, если дело заканчивается всего лишь штрафом, а не человеческими жертвами.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Еще один косвенный признак — оправдание нарушений правил другими людьми. Припарковался в неположенном месте — очень надо было, превысил скорость — спешил куда-то, везет ребенка без автокресла — тут недалеко, ничего не случится. В таком случае срабатывает теория «разбитых окон»: мелкие правонарушения одних провоцируют других совершать такие же — в первую очередь, в силу безнаказанности.



Как уменьшить вероятность попадания в ДТП?

Эксперты «Фонда Против ДТП» и проекта «Дорожный инспектор» дают простые советы. Конечно, вы их и так знаете, но всегда ли соблюдаете?

— Ехать в потоке. Если скорость у всех примерно одинаковая, то перестроений и обгонов будет меньше. — Держать максимально возможную дистанцию до впереди идущей машины, особенно на загородных трассах и в темное время суток. — Не занимать левый ряд на скоростных трассах и всегда уступать дорогу особо торопливым автомобилистам. — Не совершать по возможности резких перестроений и заранее предупреждать о будущем маневре. — Стараться не пересекать регулируемые перекрестки первым или последним, так как велика возможность столкновения с теми, кто пролетает на желтый сигнал светофора. — В городских условиях, когда едете в правой полосе, стараться не обгонять поток: из других полос часто внезапно сворачивают в так называемые «карманы», а значит, в какой-то момент перекроют вашу полосу. — Всегда пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить исключительно в удерживающих устройствах — автокреслах — в соответствии с возрастом.

— Соблюдать режим труда и отдыха: профессиональные водители знают, что надо отдыхать каждые 4 часа, а вот автолюбители, отправляющиеся в отпуск, порой и до Крыма умудряются доезжать без остановок. — Быть готовым к любым неожиданностям. Например, на загородных трассах лоси выходят на дорогу не только там, где стоит знак «дикие животные».



<section><h2><h1 style="text-align:center;"><span style="text-decoration:underline;"></span>Проверьте, есть ли у вас</h1><h1 style="text-align:center;">комплекс крутого водителя</h1></h2></section><section><h2><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я превышаю скорость, если знаю, что впереди нет камеры или инспектора</span></h1></h2></h2></section><section><h3><h1><span style="font-size:24px;">Я могу сесть за руль после бокала вина или пива</span></h1></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я разговариваю по мобильному телефону во время движения</span><span style="font-size:16px;"></span></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я веду активную переписку в мессенджерах</span></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я не всегда пристегиваюсь ремнями безопасности</span></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я ем и пью за рулем</span></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><h1><span style="font-size:24px;">Я разговариваю с пассажирами</span></h1></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я перевожу детей без кресел</span></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я провожу за рулем больше 4 часов без перерыва</span></h1></h2></h3></section><section><h3><h2><h1><span style="font-size:24px;">Я постоянно лавирую между машинами в потоке</span></h1></h2></h3></section><section><h2><h2><h1><span style="font-size:28px;">Если вы ответили «Да» или «Иногда» хотя бы на 5 пунктов, то стоит более внимательно относиться к своему поведению на дороге.</span> </h1></h2></h2></section>

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 г. для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов М-11 на основе государственно-частного партнерства. Акционерами компании являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). Материал подготовлен в партнерстве с ООО «Магистраль двух столиц»

