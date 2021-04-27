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США: Прямой контакт с Россией возможен, если она перестанет отвечать на санкции

Америка будет вводить в отношении России новые санкции, если какие-то шаги Кремля покажутся Белому дому неприемлемыми. Прямые контакты возможны, когда из Москвы перестанут отвечать контрмерами.

Ряд заявлений Белый дом сделал вечером 27 апреля. Так, Вашингтон не желает эскалации напряженности между странами, в ближайшее время состоятся «очень откровенные разговоры». Контекст: ответные меры России на американские санкции. Представитель администрации президента США добавил, что возможны и новые меры сдерживания политики Кремля, если она покажется Америке «неприемлемой». «Мы не хотим эскалации, а хотим показать России, какую именно деятельность не будем терпеть», — отметил чиновник.

Развитие отношений зависит от дальнейших прямых контактов, которые невозможны, если Россия продолжит вводить контрмеры.

США ввели новый пакет санкций 15 апреля, в том числе выслали десять российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

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Комментарии (32)

Djnyana
Хороший Ход! )
265893046
Нет. Надо просто доллар вывести из обращения. Это будет не плохое подспорье Америке ))))
Nerevar
Кремлю пора перестать отвечать на санкции. Дали по шапке, так значит надо одуматься и не огрызаться. Ответами на санкции Кремль только сильнее затягивает удавку на шее своей.
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