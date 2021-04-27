США: Прямой контакт с Россией возможен, если она перестанет отвечать на санкции

Америка будет вводить в отношении России новые санкции, если какие-то шаги Кремля покажутся Белому дому неприемлемыми. Прямые контакты возможны, когда из Москвы перестанут отвечать контрмерами.
Ряд заявлений Белый дом сделал вечером 27 апреля. Так, Вашингтон не желает эскалации напряженности между странами, в ближайшее время состоятся «очень откровенные разговоры». Контекст: ответные меры России на американские санкции. Представитель администрации президента США добавил, что возможны и новые меры сдерживания политики Кремля, если она покажется Америке «неприемлемой». «Мы не хотим эскалации, а хотим показать России, какую именно деятельность не будем терпеть», — отметил чиновник.
Развитие отношений зависит от дальнейших прямых контактов, которые невозможны, если Россия продолжит вводить контрмеры.
США ввели новый пакет санкций 15 апреля, в том числе выслали десять российских дипломатов. Россия ответила зеркально.