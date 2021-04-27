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Всем российским школам рекомендовали уйти на каникулы до конца праздников

Минпросвещения рекомендовало российским школам не работать 4–7 мая

Российским школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано не работать 4–7 мая. Об этом со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова 27 мая сообщает РИА Новости.

«Рекомендуем школам не работать (4–7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», — заявил Кравцов журналистам.

Напомним, ранее о каникулах с 1 по 10 мая для городских школ и колледжей сообщили в комитете по образованию Петербурга. «Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах — 30 апреля. Учёба возобновится 11 мая», — уточнили в Смольном.

Дни между майскими праздниками стали нерабочими по указу президента Владимира Путина. Отдых также ждёт студентов вузов.

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Комментарии (13)

265892536
А 3 и 8 мая дети учатся? Про эти дни ничего не сказано.
nalchik11
Так рабочие, нерабочие или что? Или школам "рекомендовано", потому что школы это не бизнес? И учителя в них не работают? Тогда что они делают? И почему детсады вперед всех радостно ушли на каникулы?
Маэстро
И пока родители работают...
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