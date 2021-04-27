Всем российским школам рекомендовали уйти на каникулы до конца праздников

Российским школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано не работать 4–7 мая. Об этом со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова 27 мая сообщает РИА Новости.



«Рекомендуем школам не работать (4–7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», — заявил Кравцов журналистам.



Напомним, ранее о каникулах с 1 по 10 мая для городских школ и колледжей сообщили в комитете по образованию Петербурга. «Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах — 30 апреля. Учёба возобновится 11 мая», — уточнили в Смольном.

