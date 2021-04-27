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Tesla сообщила о рекордной прибыли

Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал рекордную квартальную прибыль.

Как сообщает 26 апреля The Wall Street Journal, выручка компании в первом квартале 2021 года достигла 10,39 млрд долларов. Это примерно на 74% больше, чем год назад (5,99 млрд долларов). Чистая прибыль составила 438 млн долларов против 16 млн долларов годом ранее.

За три месяца Tesla поставила покупателям более 184,8 тысячи электромобилей. Машины выросли в цене на 13% по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом наблюдались перебои в поставках в связи с большим спросом.

В 2020 году компания продала почти полмиллиона автомобилей. Теперь она надеется увеличить это число более чем на 50%.

Глава Tesla Илон Маск недавно лишился свыше 5 млрд долларов из-за падения акций после смертельного ДТП с Tesla в Техасе.

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Комментарии (4)

abitfrosty
Ну и что, что частная компания Тесла основана 18 лет назад как автопроизводитель, а ее ответвление уже запускает космонавтов , у нас Путин выиграл космическую гонку 60 лет назад. Всё, дело сделано. И через 1000 лет, когда человечество будет покорять уже планеты не в Солнечной системе и даже не в нашей галактике, путинисты будут сидеть на "своей" родной земле по горло в собственных фекалиях, использовать ДВС и углеводороды, поклоняться статуям и каждый день вспоминать о том, что они были первые.
у нас тоже очередь за жигулями. и чё,
Franklin_Delano_Roosevelt
компания, у которой не так давно 2 человека ухайдохались в тачку их производства?! компания, автомобили которой недавно удалось обмануть журналистам, заставив поверить что за рулём пассажир, хотя в кресле никого не было?! =) недолго музыка играла.... где деревянный макинтош для Илона Маска? =)))
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