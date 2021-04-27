Tesla сообщила о рекордной прибыли

Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал рекордную квартальную прибыль.

Как сообщает 26 апреля The Wall Street Journal, выручка компании в первом квартале 2021 года достигла 10,39 млрд долларов. Это примерно на 74% больше, чем год назад (5,99 млрд долларов). Чистая прибыль составила 438 млн долларов против 16 млн долларов годом ранее.

За три месяца Tesla поставила покупателям более 184,8 тысячи электромобилей. Машины выросли в цене на 13% по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом наблюдались перебои в поставках в связи с большим спросом.