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Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов на фоне новостей о смертельном ДТП с Tesla

Состояние миллиардера Илона Маска за сутки сократилось на 5,1 млрд долларов после падения стоимости акций компании Tesla из-за новостей о смертельном ДТП с участием автомобиля в Техасе.

Как следует из данных рейтинга Forbes Real-Time 20 апреля, состояние американского предпринимателя упало на 2,85 %, до 174,6 млрд долларов. Акции Tesla в понедельник подешевели на 3,4 % (25,15 доллара), до 714,63 долларов. При этом уже во вторник, перед началом торгов, бумаги растут на 2,15 %, до 730 долларов.

Ранее американские СМИ сообщили о ДТП с участием электрокара в Техасе. По предварительной версии полиции, в результате поездки без водителя автомобиль врезался в дерево, не сумев преодолеть крутой поворот на высокой скорости. От удара он вспыхнул. Экстренные службы тушили пожар около четырёх часов. В салоне находились двое мужчин — на переднем пассажирским сиденье и на заднем. Они погибли.

Илон Маск в твиттере написал, что у данного автомобиля не был включен автопилот и его владелец не покупал функцию «Полный автопилот».

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Комментарии (9)

DAE
Как можно потерять то, чего нет.
ash364
Даже при зарплате 40000 руб 2 процента это 800 рублей. Это не дофига.

Вот как депутат заработал 63 млрд.
265112968
Как потерял, так и вернет после расследования причин.
Но расеян всё это не касается. В вазах автопилотов не предвидится, и российских высокотехнологичных компаний мирового уровня не предвидится тоже. Тут надо за ценой на растительное масло следить.
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