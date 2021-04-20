Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов на фоне новостей о смертельном ДТП с Tesla

Состояние миллиардера Илона Маска за сутки сократилось на 5,1 млрд долларов после падения стоимости акций компании Tesla из-за новостей о смертельном ДТП с участием автомобиля в Техасе.
Как следует из данных рейтинга Forbes Real-Time 20 апреля, состояние американского предпринимателя упало на
Ранее американские СМИ сообщили о ДТП с участием электрокара в Техасе. По предварительной версии полиции, в результате поездки без водителя автомобиль врезался в дерево, не сумев преодолеть крутой поворот на высокой скорости. От удара он вспыхнул. Экстренные службы тушили пожар около четырёх часов. В салоне находились двое мужчин — на переднем пассажирским сиденье и на заднем. Они погибли.
Илон Маск в твиттере написал, что у данного автомобиля не был включен автопилот и его владелец не покупал функцию «Полный автопилот».