Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов на фоне новостей о смертельном ДТП с Tesla

Состояние миллиардера Илона Маска за сутки сократилось на 5,1 млрд долларов после падения стоимости акций компании Tesla из-за новостей о смертельном ДТП с участием автомобиля в Техасе.



Как следует из данных рейтинга Forbes Real-Time 20 апреля, состояние американского предпринимателя упало на 2,85 % , до 174,6 млрд долларов. Акции Tesla в понедельник подешевели на 3,4 % (25,15 доллара), до 714,63 долларов. При этом уже во вторник, перед началом торгов, бумаги растут на 2,15 % , до 730 долларов.



Ранее американские СМИ сообщили о ДТП с участием электрокара в Техасе. По предварительной версии полиции, в результате поездки без водителя автомобиль врезался в дерево, не сумев преодолеть крутой поворот на высокой скорости. От удара он вспыхнул. Экстренные службы тушили пожар около четырёх часов. В салоне находились двое мужчин — на переднем пассажирским сиденье и на заднем. Они погибли.

