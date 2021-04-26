Российский омбудсмен получила заключения врачей, обследовавших Навального с 24 марта

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, неоднократно осматривали гражданские врачи. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, регулярные осмотры были и до начала голодовки.



Как сообщает Москалькова 26 апреля, она запросила и получила все заключения медиков не из системы ФСИН, которые обследовали Навального. По информации уполномоченного по правам человека, оппозиционера с 24 марта по 20 апреля посещали в том числе рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие гражданские специалисты.