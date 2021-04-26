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Российский омбудсмен получила заключения врачей, обследовавших Навального с 24 марта

Москалькова: Навального в течение месяца регулярно посещали гражданские врачи

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, неоднократно осматривали гражданские врачи. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, регулярные осмотры были и до начала голодовки.

Как сообщает Москалькова 26 апреля, она запросила и получила все заключения медиков не из системы ФСИН, которые обследовали Навального. По информации уполномоченного по правам человека, оппозиционера с 24 марта по 20 апреля посещали в том числе рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие гражданские специалисты.

Москалькова не уточняет число осмотров, но заявляет, что они были регулярными. «В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей», — приводит слова омбудсмена 26 апреля ТАСС.

Ранее Москалькова рассказала, что четыре врача, «не входящие в систему ФСИН», посетили Навального в колонии 20 апреля и не выявили серьёзных рисков для его здоровья. До этого про визиты гражданских медиков не упоминалось.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН, согласно которой условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

31 марта Навальный объявил в колонии голодовку. Таким образом он требовал от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Голодовка была прекращена 23 апреля после обращения к оппозиционеру его лечащих врачей.

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Комментарии (9)

Norge
Москалькова получила заключение - звучит зловеще.
264733601
Москалькова получила заключение, а где результат ? Как его здоровье ? Сколько протянет ?
Евгений Литвинец
То есть, к строевой годен? Хоть в штрафбате? Омбудсмен, бегом к верховному с докладом - ещё одного солдатика для вашей будущей великой войны за традиционные ценности и не переписанную историю добыла. Глядишь, медаль дадут, а то и орден какой-нибудь. Чем омбудсмен хуже сына юриста?
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