Макрон спросил Путина о Навальном. Его обеспокоило состояние здоровья оппозиционера

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщают 26 апреля французские СМИ.



Согласно сообщению администрации президента Франции, в контексте обсуждения состояния здоровья оппозиционера Макрон отметил необходимость «соблюдения основополагающих прав Навального».



Как в свою очередь уточнили в Кремле, помимо Навального Путин и Макрон также обсудили нынешнее состояние российско-чешских отношений, внутриукраинский конфликт и эскалацию напряжённости в Донбассе, рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавируса.