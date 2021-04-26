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Макрон спросил Путина о Навальном. Его обеспокоило состояние здоровья оппозиционера

Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность состоянием Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщают 26 апреля французские СМИ.

Согласно сообщению администрации президента Франции, в контексте обсуждения состояния здоровья оппозиционера Макрон отметил необходимость «соблюдения основополагающих прав Навального».

Как в свою очередь уточнили в Кремле, помимо Навального Путин и Макрон также обсудили нынешнее состояние российско-чешских отношений, внутриукраинский конфликт и эскалацию напряжённости в Донбассе, рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавируса.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

31 марта Навальный объявил в колонии голодовку. Таким образом он требовал от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Голодовка была прекращена 23 апреля после обращения к оппозиционеру его лечащих врачей.

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Комментарии (52)

264733601
Переживания Макрона понятны. Очень много средств в него вложили, а эффективности нет.
АСмуров
Франция заставила российского императора слушать Марсельезу, заставит и РФ выпустить Навального.
VF812
А что о нем волноваться, если на турничке жмется?
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