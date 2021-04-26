В Турции объявили полный локдаун. Там всё серьёзно

Власти Турции приняли решение ввести жёсткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Локдаун в стране будет действовать на период с 29 апреля по 17 мая. Об этом по окончании заседания кабинета министров в понедельник заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию вёл телеканал NTV.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью», — сообщил Эрдоган.
По данным РИА Новости, суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии и составил 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362. Россия из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Ассоциации туроператоров России, все организованные российские туристы должны вернуться из Турции на родину до 1 мая.