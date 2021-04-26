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В Турции объявили полный локдаун. Там всё серьёзно

Жёсткие ограничительные меры из-за COVID-19 в Турции будут действовать с 29 апреля по 17 мая

Власти Турции приняли решение ввести жёсткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Локдаун в стране будет действовать на период с 29 апреля по 17 мая. Об этом по окончании заседания кабинета министров в понедельник заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию вёл телеканал NTV.

«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью», — сообщил Эрдоган.

По данным РИА Новости, суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии и составил 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362. Россия из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Ассоциации туроператоров России, все организованные российские туристы должны вернуться из Турции на родину до 1 мая.

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Комментарии (16)

Norge
Турецкие строители неподвластны ограничениям.
Franklin_Delano_Roosevelt
ну как поплавали? =) ну как, съездили отдохнуть на майские в Турцию? =)))) 6 соток картошки - вот моя Турция.... ещё и снегопад в ЛенОбласти так сказать "порадовал"...
Агроном аэродрома
Там временами постоянно всё серьёзно. Последнее серьёзно было когда джавдеп всех в камеру запихал. Ну, после того, как чуть помидорами не отделался.. В 2015..
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