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Печать

В Петербурге запускают QR-паспорта для журналистов, работающих на митингах

В мае в Петербурге начнут тестировать систему специальных СМИ-бейджей для корреспондентов, освещающих акции протеста. В Смольном просят не путать «защиту» с аккредитацией.

Фото: Майя Жинкина/Коммерсантъ
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Перед прошедшей на прошлой неделе несанкционированной акцией новую систему для петербургских журналистов презентовали в полномочном представительстве президента по Северо-Западу. «Фонтанка» посмотрела, как будет выглядеть выглядеть разработанная в правительственном медиацентре и агентстве стратегических коммуникаций карта журналиста.

Пока совет по правам человека при президенте пишет проект о том, как упорядочить работу журналистов на митингах, в Петербурге опережая его готовятся запустить собственную аналогичную систему. Её уже презентовали в полпредстве, присутствовали представители союзов журналистов Петербурга и области и России, МВД и других силовых структур.

В презентации (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что идентификационная карта журналиста в виде бейджа с QR-кодом, ФИО и указанием имеющейся у репортёра техники должна повысить «безопасность работников СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности». Кроме того, на бейдже поместят выдержки из законодательства о СМИ, но не те, что про осуществление профессиональной деятельности, а наоборот — тех пунктов, при нарушении которых журналисту аннулируют QR-код. Как объяснил «Фонтанке» председатель комитета по печати Владимир Рябовол, это напоминание о том, что журналист не может нарушать общественный порядок и препятствовать работе полиции.

Разработкой приложения для проверки QR-кода занималось Агентство стратегических коммуникаций. Компания, судя по госконтрактам последних лет, имеет очень широкий профиль: в 2014 году они составляли сборник для министерства культуры, в 2017-м - убирали свалку в Московском районе, в 2020-м — занимались демонтажем Рождественской ярмарки. Приложение для работы журналистов на митингах, как сообщили в комитете по печати, Агентство разработало на внебюджетные средства.

«Приложение на официальной платформе Google Play «Сканер ИКЖ» требует авторизации для входа, а также может быть переустроено для свободного доступа», - говорится в презентации. Как убедилась «Фонтанка», с февраля приложение с таким названием действительно доступно для скачивания. Также разработчики рассматривают возможность создания аналогичного приложения на платформе iOS, говорится в презентации.

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Чтобы получить карту «митингового» журналиста, нужно будет подать заявку с печатью редакции СМИ и подписью главного редактора в правительственный медиацентр, заполнить анкету, поставив галочку о том, что репортёр предупреждён о недопустимости нарушения законодательства. «После получения заявки и подтверждения статуса действующего СМИ посредством проверки информации персональные данные заявителя вносятся в электронную базу данных. Таким образом формируется общая база данных зарегистрированных работников СМИ, чей статус можно оперативно менять по решению уполномоченного органа»,-добавляют разработчики системы.

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«Эта платформа - технологичный инструмент быстрого цифрового информационного обмена между сотрудниками силовых ведомств и СМИ, позволяющий существенно сократить время идентификации законопослушных журналистов, добросовестно исполняющих свои профессиональные обязанности. Аннулирование карты журналиста происходит на основании решения уполномоченного органа в связи с установленным фактом правонарушений, допущенных сотрудником СМИ.

Это не лишение аккредитации, этот факт никак не меняет его статус сотрудника СМИ и не ограничивает в дальнейшем его в осуществлении профессиональной деятельности. Просто он сам лишает себя условно «непромокаемой ветровки» во время «грозы»»,-говорит глава комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, получить карту журналиста смогут только зарегистрированные СМИ. Для блогеров и СМИ без регистрации (в Петербурге, например, регистрации не имеет газета «Бумага») система работать не будет.

«Сейчас мы дорабатываем эту систему, запустим ориентировочно в мае. Мы находимся в контакте с Роскомнадзором, они готовы рассмотреть наш опыт и, если он будет удачным, распространить на федеральный уровень»,-добавил чиновник.

Согласно последней редакции закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», журналисты, работающие на публичных мероприятиях, уже должны иметь отличительные знаки. В апреле Роскомнадзор утвердил их формат — это бейдж 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса» и специальный жилет зеленого цвета из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов с надписью «Пресса».

Также от журналистов часто требуют наличие редакционного задания. На последней акции протеста, 21 апреля, петербургских полицейских не устроило редзадание журналиста «Росбалта», писало издание : c полицейский сообщил корреспонденту, что тот должен был указать в нём названия улиц, где он планирует работать.

По данным Союза журналистов России, на акциях протеста 23 января было задержано более 40 журналистов, 31 января — около 60 сотрудников СМИ (6 человек «попали под дубинки»), а 2 февраля — 8 представителей прессы. Тогда члены Совета по правам человека заявляли о планах провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами в регионах о соблюдении прав работников СМИ. В Петербурге 31 января удар электрошокера и дубинки получил фотограф Георгий Марков, как писала «Фонтанка», Следственный комитет уголовное дело по статьям о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов» и о «Превышении должностных полномочий» возбуждать не стал.

На последней несогласованной акции протеста в Петербурге не был задержан ни один журналист.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Фото: Майя Жинкина/Коммерсантъ

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Комментарии (15)

Djnyana
Говорят, у журналистов есть.. - Начальник, сами по себе - мало что могут они..) Сегодня посмотрел.. - Невзорова с Дудём, слабенько Невзоров пытается это отрицать, но в итоге, подтверждает - под дудку приходится танцевать! ) Это мы, волюнтаристы, можем себе позволить.. - Всё! ) Они, журналисты.. - очень несвободны! ) А ФБК.., ну, маленький такой.. - экстрим, весёлый, хороший, там и настроение другое у людей! ) Не за.. - подачку и медаль! )
doorbal_
Я помню целый майор омона спрашивал про плёнку на цифровом фотоаппарате. Куда говорит фотка то записывается, ему объясняют - на карту памяти! Он говорит - а плёнка то где. Так и не понял как ему плёнку изъять у фотожурналиста. А тут целый куар код проверять надо будет)))
Джону привет!
Igor Apuhtin
Вот это должно быть для полиции яркими красными жирными буквами: УК РФ Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Ментов просто пора сажать.
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