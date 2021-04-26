Минпромторг окончательно проиграл 11-й судебный процесс Крыловскому научному центру из Петербурга

Крыловский ГНЦ не может отвечать за опоздания подрядчиков, а потому не должен Минпромторгу 93,5 млн рублей за просрочку при исполнении госконтракта. Из 15 судебных процессов на общую сумму 406 млн рублей Минпромторг только в 2021 году проиграл пять.

Постановление об отказе Минпромторгу во взыскании с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 93,5 млн рублей Девятый арбитражный апелляционный суд вынес 26 апреля. Таким образом, вступило в законную силу соответствующее решение Арбитражного суда Москвы от февраля 2021 года. Это 5-й проигрыш Минпромторга в попытке оштрафовать собственную дочку только в текущем году.



Министерство пыталось наказать «Крыловский ГНЦ» за просрочку в исполнении государственного контракта на строительство опытно-экспериментальной базы для исследований электроэнергетических систем судов и экспертиз перспективных заказов. Это многолетний контракт по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники» с суммарным объемом финансирования 1,9 млрд рублей. Он был подписан в 2011 году.

Контракт должен был быть исполнен не позднее 31 декабря 2015 года, сумма штрафа за просрочку составила 5% его стоимости. Но московский арбитраж установил, что виновником опоздания является не Крыловский ГНЦ, а его подрядчики, за действия которых ответчик не может нести ответственность. Кроме того, Минпромторг пропустил сроки исковой давности. Эти причины привели к очередному проигрышу министерства.

С января 2019 года портал «Электронное правосудие» зафиксировал 15 судебных процессов, очень похожих друг на друга. Во всех случаях Минпромторг пытается наказать Крыловский ГНЦ (который, кстати, ему и принадлежит) за просрочки по госконтрактам, и почти никогда ничего из этого не получается. Решения «в иске отказать полностью» вынесены в 13и процессах, в 11 их «засилил» суд апелляционной инстанции, остальные — в процессе.



3 февраля Минпромторгу впервые удалось оштрафовать предприятие на 307 тысяч рублей, а 12 апреля министерство отсудило у него 140 тысяч рублей из затребованных 990.

Из опубликованных решений видно: всякий раз в судах выясняется, что просрочки действительно были, но случились они по вине самого Минпромторга.

211,6 млн рублей Минпромторг предъявил принадлежащему ему петербургскому ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 9 ноября в Арбитражном суде Москвы. Суть претензий обозначена лишь в одном из двух исков и то общими словами: взыскание штрафа по договору. Судебные заседания еще не назначены, и документы со смысловой частью пока не опубликованы. На редакционные запросы к моменту публикации в Крыловском ГНЦ и Минпромторге не отреагировали.

138,6 млн рублей за просрочку опытно-конструкторской работы «Разработка и постановка на производство движительно-рулевой колонки с двигателем в гондоле» Минпромторг не смог взыскать с Крыловского ГНЦ, потому что министерство уже после начала работ изменило техзадание. «Дочке» пришлось корректировать документацию вместо того, чтобы создавать движительно-рулевую колонку.

