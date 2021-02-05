Минпромторг проиграл 9-й судебный процесс Крыловскому научному центру из Петербурга

Министерству не удалось взыскать 93.5 млн рублей за просрочку при исполнении госконтракта. Суд решил, что Крыловский ГНЦ не может отвечать за опоздания подрядчиков. Из 14 судебных процессов на общую сумму 406 млн рублей Минпромторг выиграл лишь один на 307 тысяч.

Решение об отказе Минпромтору во взыскании с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 9,.5 млн рублей опубликовал вечером 4 февраля Арбитражный суд Москвы. Министерство пыталось наказать предприятие за просрочку в исполнении государственного контракта «Строительство опытно-экспериментальной базы для проведения экспериментальных исследований электроэнергетических систем судов всех типов, классов и назначений и осуществления научно-технических экспертиз перспективных заказов». Это многолетний контракт, подписанный в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» с суммарным объемом финансирования 1,9 млрд рублей.



Контракт должен был быть исполнен не позднее 31 декабря 2015 года, сумма штрафа за просрочку составила 5% его стоимости. Но московский арбитраж установил, что виновником опоздания является не Крыловский ГНЦ, а его подрядчики, за действия которых ответчик не может нести ответственность. Кроме того, Минпромторг пропустил сроки исковой давности. Эти причины привели к очередному проигрышу министерства — уже девятому в тяжбах с Крыловским научным центром.

С января 2019 года портал «Электронное правосудие» зафиксировал 14 судебных процессов, очень похожих друг на друга. Во всех случаях Минпромторг пытается наказать Крыловский ГНЦ (который, кстати, ему и принадлежит) за просрочки по госконтрактам, и почти никогда ничего из этого не получается. Решения «в иске отказать полностью» вынесены в девяти процессах, в восьми их «засилил» Девятый арбитражный апелляционный суд, остальные — в процессе. Лишь 3 февраля Минпромторгу впервые удалось оштрафовать предприятие на 307 тысяч рублей, но это решение не вступило пока в законную силу.



Из опубликованных решений видно: всякий раз в судах выясняется, что просрочки действительно были, но случились они по вине самого Минпромторга.

211,6 млн рублей Минпромторг предъявил принадлежащему ему петербургскому ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 9 ноября в Арбитражном суде Москвы. Суть претензий обозначена лишь в одном из двух исков, и то общими словами: взыскание штрафа по договору. Судебные заседания еще не назначены, и документы со смысловой частью пока не опубликованы. На редакционные запросы к моменту публикации в Крыловском ГНЦ и Минпромторге не отреагировали.

138,6 млн рублей за просрочку опытно-конструкторской работы «Разработка и постановка на производство движительно-рулевой колонки с двигателем в гондоле» Минпромторг не смог взыскать с Крыловского ГНЦ, потому что министерство уже после начала работ изменило техзадание. «Дочке» пришлось корректировать документацию вместо того, чтобы создавать движительно-рулевую колонку.

10,9 млн рублей Минпромторг не смог взыскать из-за собственной нерасторопности — подписал акт сдачи-приемки работ с опозданием почти на год. «Ответчик надлежащим образом выполнил обязательства по контракту, в то время как позднее подписание акта заказчиком не является зоной ответственности исполнителя», — написано в судебном решении. Речь идет об опытно-конструкторских работах, содержание которых не разглашается.

