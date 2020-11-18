Сизифов труд Минпромторга. Почему чиновники проигрывают все суды с Крыловским научным центром

Работа Крыловского государственного научного центра в Петербурге Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

Последние 211,6 млн рублей Минпромторг предъявил принадлежащему ему петербургскому ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 9 ноября в Арбитражном суде Москвы. Суть претензий обозначена лишь в одном из двух исков, и то общими словами — взыскание штрафа по договору. Судебные заседания еще не назначены, и документы со смысловой частью пока не опубликованы. На редакционные запросы к моменту публикации в Крыловском ГНЦ и Минпромторге не отреагировали.

С января 2019 года портал «Электронное правосудие» зафиксировал 11 судебных процессов, очень похожих друг на друга. Во всех случаях Минпромторг пытается наказать собственную «дочку» за просрочки по госконтрактам, и во всех случаях ничего из этого не получается. Решения «в иске отказать полностью» вынесены в восьми процессах, в трех их «засилил» Девятый арбитражный апелляционный суд, в трех министерство даже не пыталось оспорить проигрыш в первой инстанции, остальные — в процессе.



Из опубликованных решений видно: всякий раз в судах выясняется, что просрочки действительно были, но случились они по вине самого Минпромторга.

138,6 млн рублей за просрочку опытно-конструкторской работы «Разработка и постановка на производство движительно-рулевой колонки с двигателем в гондоле» Минпромторг не смог взыскать с Крыловского ГНЦ, потому что министерство уже после начала работ изменило техзадание. «Дочке» пришлось корректировать документацию вместо того, чтобы создавать движительно-рулевую колонку.

10,9 млн рублей Минпромторг не смог взыскать из-за собственной нерасторопности — подписал акт сдачи-приемки работ с опозданием почти на год. «Ответчик надлежащим образом выполнил обязательства по контракту, в то время как позднее подписание акта заказчиком не является зоной ответственности исполнителя», — написано в судебном решении. Речь идет об опытно-конструкторских работах, содержание которых не разглашается.

Про 26,4 млн рублей, которые Минпромоторг не смог взыскать с Крыловского ГНЦ по той же причине — несвоевременного подписания актов сдачи-приемки работ по ОКР с шифром «МИС-ПЛ», в решении московского арбитража написано еще жестче.



«В ходе судебного разбирательства … установлено, что работы фактически были выполнены с надлежащим качеством и предъявлены к приемке в установленные контрактом сроки, акты датированы в пределах сроков выполнения работ, их фактическое подписание истцом … при условии отсутствия каких-либо претензий в отношении объемов и качества выполненных работ, не может быть признано судом в качестве надлежащего основания для … штрафных неустоек за просрочку исполнения при фактическом установлении отсутствия такового…» — сказано в мотивировочной части решения.

Остальные процессы, решения по которым уже вынесены, имеют тот же вектор — Минпромторг предъявляет «дочке» опоздания, но суд выясняет, что чиновники или опоздали сами, или создали такие условия, при которых не опоздать невозможно.

Похожая тенденция прослеживается во взаимоотношениях отраслевых министерств с петербургскими судостроительными предприятиями. На сегодняшний день претензии Минтранса, Минпромторга и Росатома к ним за просрочки в исполнении госконтрактов составляют 2,5 млрд рублей.



250 млн рублей Минтранс не смог взыскать с Невского судостроительно-судоремонтного завода, потому что сам задержал оплату контракта. 260 млн рублей Минпромторг безуспешно хотел получить у производителя портальных кранов ЗАО «СММ», но выяснилось, что сам несвоевременно согласовал исходные данные для исполнения контракта. Росатом не смог наказать Балтийский завод на 94 млн рублей за просрочку подготовки документов по литерному контракту, потому что заволокитил процесс.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»