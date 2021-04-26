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Мужчине из Уфы смягчили приговор за избиение до смерти подозреваемого в педофилии

Уфимцу Владимиру Санкину смягчили срок за избиение до смерти мужчины, подозреваемого в педофилии. Верховный суд Башкирии сократил срок в колонии строгого режима с восьми до шести лет.

Теперь адвокат Санкина Шота Горгадзе заявил, что обжалует решение апелляционной инстанции в кассационном порядке, сообщает 26 апреля «Интерфакс».

Следственный комитет 8 апреля сообщил о новом витке в деле Владимира Санкина, которого суд в январе 2021 года признал виновным в убийстве Владимира Зайцева и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил еще раз проанализировать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, которые были установлены при расследовании, а также проверить обоснованность процессуальных решений. Поводом стала программа на одном из федеральных каналов, где обсуждали детали расследования.

Владимир Санкин забил Зайцева после того, как к нему подбежал на улице один из подростков, который пожаловался на то, что мужчина его домогался. Так он и объяснил свой поступок на процессе, однако суд эту версию опроверг.

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Комментарии (4)

nuga
Только по одному слову детей лишать жизни прохожего и обчищать его карманы? Убийца лицемер,устроивший самосуд.Омерзителен.Детям свойственны плохие поступки ради прикола.Задерживать имеет право только полиция.
daisychain
Ну то есть теперь после любой уличной драки можно сказать, что "защищал детей от педофила". Даже если детей никто больше не видел - ну, убежали дети.
Очень напоминает старика Шекли, "Билет на планету Транай" - "каждый, кого застрелил государственный служащий, по определению считается опасным государственным преступником".
alexadmin
Сегодня ему не нравится педофил, завтра велосипедист, а послезавтра кто?
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