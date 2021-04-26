Мужчине из Уфы смягчили приговор за избиение до смерти подозреваемого в педофилии

Уфимцу Владимиру Санкину смягчили срок за избиение до смерти мужчины, подозреваемого в педофилии. Верховный суд Башкирии сократил срок в колонии строгого режима с восьми до шести лет.



Теперь адвокат Санкина Шота Горгадзе заявил, что обжалует решение апелляционной инстанции в кассационном порядке, сообщает 26 апреля «Интерфакс».



Следственный комитет 8 апреля сообщил о новом витке в деле Владимира Санкина, которого суд в январе 2021 года признал виновным в убийстве Владимира Зайцева и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил еще раз проанализировать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, которые были установлены при расследовании, а также проверить обоснованность процессуальных решений. Поводом стала программа на одном из федеральных каналов, где обсуждали детали расследования.

