В Уфе убийцу педофила приговорили к 8 годам в колонии строгого режима. Дело о развратных действиях закрыли

Уфимский суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 34-летнего Владимира Санкина, убившего мужчину, который домогался подростков. Как сообщает 14 января СУ СКР по Башкирии, приговор вынесен на основании вердикта присяжных от 16 декабря прошлого года.



Суд переквалифицировал действия Санкина с убийства и разбоя на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.



Вечером 30 января 2020 года подсудимый встретил знакомых подростков, которые пожаловались ему на развратные действия 54-летнего Владимира Зайцева. Тот якобы пригласил их на чай, но начал пытаться раздевать и сам снял с себя штаны. Подсудимый решил разобраться. Конфликт перерос в уличную драку, во время которой Санкин бил Зайцева руками, ногами и штакетником по разным частям тела. Их нашли полицейские на алом снегу без верхней одежды и обуви. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

