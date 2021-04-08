Бастрыкин поручил еще раз изучить дело убийцы педофила из Уфы

Председатель СК поручил еще раз проверить материалы уголовных дел Владимира Санкина и убитого им Владимира Зайцева. Поводом стала программа на одном из федеральных каналов, где обсуждали детали расследования.
Следственный комитет 8 апреля сообщил о новом витке в деле жителя Уфы Владимира Санкина, которого суд в январе 2021 года признал виновным в убийстве Владимира Зайцева и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил еще раз проанализировать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, которые были установлены при расследовании, а также проверить обоснованность процессуальных решений.
В СК отметили, что некоторые юристы считают приговор в 8 лет лишения свободы жестким, при этом максимальная мера наказания по этой статье — 15 лет.
Проверят дело и убитого Владимира Зайцева — его прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам в связи со смертью обвиняемого.
Владимир Санкин забил Зайцева после того, как нему подбежал на улице один из подростков, которых мужчина домогался. Так он и объяснил свой поступок на процессе, однако суд эту версию опроверг.