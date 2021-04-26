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Авария на Дегтярной попала на видео. Машина вильнула и прижала пешехода

На тротуаре в центре Петербурга сбили пешехода

В распоряжении «Фонтанки» 26 апреля оказались кадры с Дегтярной улицы, откуда накануне поздним вечером в больницу увезли девушку. Автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованный фургон и задел пешехода.

Судя по кадрам с места аварии, красный автомобиль переезжал перекресток Дегтярной и 8-й Советской на запрещающий сигнал светофора. Двигался он резво, сперва чуть не задел автомобиль в левом ряду, затем вильнул к тротуару, врезался в припаркованный фургон и вылетел на пешеходную зону.

«Фонтанка.ру»

Как ранее писала «Фонтанка», с места ДТП скорая помощь увезла девушку. Однако пострадавшая оказалась не водителем, а пешеходом. В полиции уточнили, что она в тяжелом состоянии. На кадрах видно момент столкновения — девушка перешла дорогу по «зебре» на зеленый, повернула на тротуаре и у знака автобусной остановки ее прижала легковушка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

мухомор
А вот не перешла бы пострадавшая на переход красный - не оказалась бы в зоне поражения безумной мадам на красной машинке.
По сто-сигнала хорошо видны навыки управлением источником повышенной опасности. Хотя алкоголь в выхлопе многое бы объяснил в данной ситуации.
Maik5
Задела. Видно на видео, что по асфальту запчасти летят.
Земфира Вольская
Пока в умах россиян будет править гедонизм,ничего не изменится.Мышление надо менять,приучать себя к настоящим ценностям,выработать отвращение к телесным удовольствиям и прививать это детям.Это трудный путь,т.к. деградация общества началась не вчера.Трудно перестраивать привычный стиль жизни,но по-другому никак.
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