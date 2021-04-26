В распоряжении «Фонтанки» 26 апреля оказались кадры с Дегтярной улицы, откуда накануне поздним вечером в больницу увезли девушку. Автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованный фургон и задел пешехода.
Судя по кадрам с места аварии, красный автомобиль переезжал перекресток Дегтярной и 8-й Советской на запрещающий сигнал светофора. Двигался он резво, сперва чуть не задел автомобиль в левом ряду, затем вильнул к тротуару, врезался в припаркованный фургон и вылетел на пешеходную зону.
«Фонтанка.ру»
Как ранее писала «Фонтанка», с места ДТП скорая помощь увезла девушку. Однако пострадавшая оказалась не водителем, а пешеходом. В полиции уточнили, что она в тяжелом состоянии. На кадрах видно момент столкновения — девушка перешла дорогу по «зебре» на зеленый, повернула на тротуаре и у знака автобусной остановки ее прижала легковушка.