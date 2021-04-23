Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 апреля, первые сообщения об аварии и пожаре на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Шафировский поступили около 18:30 в четверг, 22 апреля.

По предварительной информации, ВАЗ 21114 (принадлежит жительнице Пикалёво), за рулем которого был 30-летний гражданин Республики Узбекистан, сначала влетел в остановившийся МАЗ. Водитель грузовика встал на полосе из-за возникшей неисправности. После этого легковой автомобиль развернуло, и в него въехал седельный тягач «Вольво».