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В «Жигулях», спровоцировавших огненное ДТП на внутреннем кольце КАД в Петербурге, погибли трое

Количество жертв пожара после аварии на КАД в Петербурге увеличилось до трех

Полиция восстановила обстоятельства аварии, которая привела к пожару на кольцевой автодороге. В единственной из трех машин-участников легковушке погибли трое.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 апреля, первые сообщения об аварии и пожаре на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Шафировский поступили около 18:30 в четверг, 22 апреля.

По предварительной информации, ВАЗ 21114 (принадлежит жительнице Пикалёво), за рулем которого был 30-летний гражданин Республики Узбекистан, сначала влетел в остановившийся МАЗ. Водитель грузовика встал на полосе из-за возникшей неисправности. После этого легковой автомобиль развернуло, и в него въехал седельный тягач «Вольво».

Как сообщало МЧС, произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. ДТП попало на видео.

47news

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Иностранец и два его пассажира, пол и личность которых сейчас устанавливаются, погибли в огне. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (44)

АСмуров
Уже писал что Жигули в ДТП не участвовали и его обгоревших обломков на фото естественно нет.
alexpv
Насчет Газели однозначно, пусть не 100% его вина, но то что вина присутствует это сто пудов.
Правда у нас гаишники не любят такие сложные случаи распутывать, кому попроще тому и впаяют.
spb7771250
Фургона надо искать и предъявлять ему! Его необоснованные маневры-перестроения наискосок - у такого нужно права отбирать НАВСЕГДА! Тот, у кого колесо лопнуло - он начал перестраиваться, но не успел, к сожалению. А то, что делал фургон - это мерзкое водятловское *******.
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