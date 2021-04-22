Горящая фура на КАД спровоцировала пробку. Открыта одна полоса

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
До этого движение было полностью перекрыто после ДТП. «По предварительным данным, около 18:30 22.04.2021 на 39-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение одного легкового автомобиля и двух грузовых автомобилей с последующим возгоранием автомобилей», — рассказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, авария произошла на внутреннем кольце КАД, в 800 метрах после съезда на Шафировское шоссе. По предварительным данным МЧС, в результате происшествия два человека погибли.