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Горящая фура на КАД спровоцировала пробку. Открыта одна полоса

С 19:30 движение на 39-м километре внутреннего кольца КАД, где вечером 22 апреля в результате ДТП загорелась фура, открыто только по четвертой полосе.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: https://yandex.ru/maps/ (скриншот)
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До этого движение было полностью перекрыто после ДТП. «По предварительным данным, около 18:30 22.04.2021 на 39-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение одного легкового автомобиля и двух грузовых автомобилей с последующим возгоранием автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, авария произошла на внутреннем кольце КАД, в 800 метрах после съезда на Шафировское шоссе. По предварительным данным МЧС, в результате происшествия два человека погибли.

Фото: https://yandex.ru/maps/ (скриншот)

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Комментарии (1)

karbofos
Фура загорелась после ДТП в месте, где "делают" очередной ремонт КАД.
К дорожникам будут претензии?
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