«22 апреля в 18:36 поступило сообщение о ДТП на внутреннем кольце КАД, 800 метров после съезда на Шафировское шоссе. Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием», — уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, отметив, что в 19:13 горение было ликвидировано.
Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
По уточнённым данным МЧС, два человека погибли.
Очевидцы ДТП запечатлели момент взрыва кабины грузовика.
Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram