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Взрыв фуры в Петербурге попал на видео. Двое погибли

Горящая фура взорвалась на кольцевой автодороге в Петербурге

Фура загорелась на КАД в Петербурге вечером 22 апреля, в результате умерли два человека. Видеозаписи происшествия появились в соцсетях.

«22 апреля в 18:36 поступило сообщение о ДТП на внутреннем кольце КАД, 800 метров после съезда на Шафировское шоссе. Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием», — уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, отметив, что в 19:13 горение было ликвидировано.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

По уточнённым данным МЧС, два человека погибли.

Очевидцы ДТП запечатлели момент взрыва кабины грузовика.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

karbofos
Фура загорелась после ДТП в месте, где "делают" очередной ремонт КАД.
К дорожникам будут наконец-то претензии?
Ворон Грачев
где взрыв попал на видео ? опять заголовки фонтанки не чему не соответствуют ? наберут гастеров и радуются , лол
Peshechodig
Я как то не наблюдаю на видео момента взрыва кабины
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