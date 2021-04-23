В России пока не выявили индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не был выявлен. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено. При этом ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса», — сказал он 23 апреля ТАСС.
В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15–20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.
В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В середине марта во Франции выявили еще один вариант коронавируса. Премьер РФ Михаил Мишустин в преддверии майских праздников требует мер для предотвращения завоза в Россию «более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса».