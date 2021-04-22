«Подобные действия были ожидаемы». В НАТО «приняли к сведению» решение России отвести войска от южных границ

НАТО приняла к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах и считает важным любые шаги, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.
В штаб-квартире организации отметили, что подобные действия со стороны России были давно ожидаемы и добавили, что НАТО будет продолжать отслеживать маневры российских военных у границы с Украиной. Представитель альянса также отметил, что «стягивание сил к украинской границе является неоправданным».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу днем 22 апреля объявил о выполнении всех задач в ходе проверки войск в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть военнослужащих в места дислокации. «Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7, 76 и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая», — цитирует министра РИА Новости. В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц военной техники.
Эти учения вызвали обеспокоенность со стороны руководства Украины, ряда европейских стран и США. На Западе эти учения называли подготовкой к крупному наступлению на Украине, российские власти опровергали эти предположения и настаивали на том, что имеют право перемещать войска в своих границах по своему усмотрению.