«Подобные действия были ожидаемы». В НАТО «приняли к сведению» решение России отвести войска от южных границ

НАТО приняла к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах и считает важным любые шаги, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

В штаб-квартире организации отметили, что подобные действия со стороны России были давно ожидаемы и добавили, что НАТО будет продолжать отслеживать маневры российских военных у границы с Украиной. Представитель альянса также отметил, что «стягивание сил к украинской границе является неоправданным».