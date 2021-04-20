Кадры, снятые из космоса в период с 27 марта по 16 апреля, показывают, что Россия нарастила своё военное присутствие в Крыму и у границ Украины в большом объёме. Американские военные эксперты полагают, что это уже нечто большее, чем давление или запугивание. Об этом пишет 20 апреля The Wall Street Journal. На снимках истребители Су-30 выстроились на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Ещё в конце марта их там не было, отмечает издание. Другие российские воинские части на Крымском полуострове включают в себя воздушно-десантные войска, мотострелковые и бронетанковые части, боевые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, оборудование для постановки помех и военный госпиталь, как показывают фотографии. Также из космоса видно и размещение самолетов Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 в других частях региона.

Russia’s military buildup in Crimea is bigger than previously thought, with the Kremlin moving more warplanes and troops near Ukraine, satellite photos show https://t.co/kbR03tzyD1 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 20, 2021

«Они должным образом развернули различные элементы авиации, которые потребуются для установления превосходства в воздухе над полем боя и непосредственной поддержки наземных войск», — сказал Филип Бридлав, генерал ВВС США в отставке, который занимал пост главного военного командующего НАТО в 2014 году. По его мнению, у Москвы есть несколько вариантов действий. Расстановку сил, с одной стороны, можно считать запугиванием и сигналом Байдену. Однако, сказал Бернс сенатскому комитету по разведке, «это наращивание дошло до того, что, как вы знаете, оно может также стать основой для ограниченного военного вторжения».

Снимки были сделаны компанией Maxar Technologies, коммерческой компанией, которая занимается созданием спутников и изображений и предоставляет их правительствам США и других западных стран. Дэн Яблонски, исполнительный директор компании, заявил, что делает несекретные фотографии общедоступными в стремлении к прозрачности, но правительство США не просило об этом.

«Я думаю, что это снимает некоторую неуверенность и сомнения в том, что на самом деле происходит в довольно критическом регионе мира», — приводит WSJ слова Яблонски.

