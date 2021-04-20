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Шойгу: США и НАТО ведут провокационную деятельность в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Украины хочет дестабилизировать обстановку в Донбассе, а США и другие страны НАТО его поддерживают. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС.

«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Обстановку на юго-западном стратегическом направлении глава военного ведомства назвал «сложной». «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», — подытожил министр.

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Комментарии (1)

вадики
Хоспидя да засох бы ентот липовый енерал с липовыми мядальками уже.Ну ведь реально всем плевать на это НАТО и на это море кроме него.
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