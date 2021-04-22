Суды Петербурга постепенно завершают рассмотрение дел протестующих. Одного из задержанных наказали обязательными работами

Как сообщает 22 апреля объединённая пресс-служба городских судов, работу с задержанными завершил Невский районный суд. Всего был рассмотрен 31 материал. Все правонарушители были отправлены под арест на срок от 4 до 15 суток.
Петроградский суд рассмотрел 9 материалов. Два человека были арестованы на 3 и 5 суток, шесть человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей и еще один в размере 10 тысяч рублей.
Продолжает рассматривать материалы Красногвардейский суд. Им уже арестованы 12 человек, четверо оштрафованы.
Колпинский суд первым применил санкции в виде 70 часов обязательных работ. Их получил Алексей Кокошкин, признанный виновным по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ.
Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге по разным подсчётам на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», доставлены в отделы полиции 806 горожан. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».