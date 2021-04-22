Суды Петербурга постепенно завершают рассмотрение дел протестующих. Одного из задержанных наказали обязательными работами

Как сообщает 22 апреля объединённая пресс-служба городских судов, работу с задержанными завершил Невский районный суд. Всего был рассмотрен 31 материал. Все правонарушители были отправлены под арест на срок от 4 до 15 суток.



Петроградский суд рассмотрел 9 материалов. Два человека были арестованы на 3 и 5 суток, шесть человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей и еще один в размере 10 тысяч рублей.

Продолжает рассматривать материалы Красногвардейский суд. Им уже арестованы 12 человек, четверо оштрафованы.