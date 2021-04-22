FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
76.42р92.04р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Суды Петербурга постепенно завершают рассмотрение дел протестующих. Одного из задержанных наказали обязательными работами

Ещё два суда Петербурга завершили рассмотрение материалов по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ, касающихся несогласованной протестной акции в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает 22 апреля объединённая пресс-служба городских судов, работу с задержанными завершил Невский районный суд. Всего был рассмотрен 31 материал. Все правонарушители были отправлены под арест на срок от 4 до 15 суток.

Петроградский суд рассмотрел 9 материалов. Два человека были арестованы на 3 и 5 суток, шесть человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей и еще один в размере 10 тысяч рублей.

Продолжает рассматривать материалы Красногвардейский суд. Им уже арестованы 12 человек, четверо оштрафованы.

Колпинский суд первым применил санкции в виде 70 часов обязательных работ. Их получил Алексей Кокошкин, признанный виновным по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге по разным подсчётам на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», доставлены в отделы полиции 806 горожан. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний