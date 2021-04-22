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Момент столкновения грузовых автомобилей на КАД попал на видео. Возгорание было мгновенным

ДТП на 39 километре внутреннего кольца КАД в Петербурге попало на видео. Вечером 22 апреля там столкнулись два грузовика и легковая.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль встал на аварийку, в него врезался легковой «ВАЗ». После в нём найдут тела двух человек. В это время по соседней полосе двигался другой автомобиль, который завидев препятствие, рванул в сторону и подрезал фуру, которая впечаталась в остановившийся манипулятор. Фура вспыхнула за секунды.

47news

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили о двух погибших. В региональном ГУ МВД настаивают на том, что в результате ДТП от полученных травм погиб один человек.

Горящая фура спровоцировала пробку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

Policeman
Спасибо ротенбергам за платон. Все пересели на совковые древних вёдра и убивают друг друга на разбитых армянских дорогах
dik_g
Капец сколько умных комментов...
Ещё не знает как кто из нас и как бы поступил на месте тех людей...
Как водитель профессионал скажу что водитель грузового хендай закрыл собой обзор фуроводу - это ключевой фактор.
spb7771250
Фургончик, конечно, ******** нехороший человек. Если бы не он, может и живы остались в легковой... Водятлы, воспитывайте в себе культуру вождения!
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