На кадрах видно, как грузовой автомобиль встал на аварийку, в него врезался легковой «ВАЗ». После в нём найдут тела двух человек. В это время по соседней полосе двигался другой автомобиль, который завидев препятствие, рванул в сторону и подрезал фуру, которая впечаталась в остановившийся манипулятор. Фура вспыхнула за секунды.
47news
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили о двух погибших. В региональном ГУ МВД настаивают на том, что в результате ДТП от полученных травм погиб один человек.
Горящая фура спровоцировала пробку.