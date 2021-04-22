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Музыка Чайковского официально заменила Гимн России на Олимпийских играх

Вместо Гимна России на Олимпиаде будет играть концерт для фортепиано с оркестром №1 Чайковского

На Олимпиаде в Японии официальной музыкой российских спортсменов станет фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Как сообщили на официальном сайте Олимпийского комитета России, такое решение принял Международный олимпийский комитет.

В скором времени МОК оповестит об этом все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, а также Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр.

«С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков.

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Комментарии (13)

Sergasius
Кстати за что так с Чайковским? Он то точно не виноват
Sergasius
Позорище мирового масштаба...
Василий Марущак
Идеально подошёл бы реквием, но увы, он написан австрийским композитором.
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