Музыка Чайковского официально заменила Гимн России на Олимпийских играх

На Олимпиаде в Японии официальной музыкой российских спортсменов станет фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Как сообщили на официальном сайте Олимпийского комитета России, такое решение принял Международный олимпийский комитет.



В скором времени МОК оповестит об этом все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, а также Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр.

«С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков.