МОК не нашел проблемы в олимпийской форме сборной России, раскрашенной в цвета флага

Новая форма российской сборной для Олимпиады в Токио соответствует всем требованиям с учетом санкций. Об этом 16 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета.
«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям», — заявили в МОК.
🇷🇺В преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио Zasport выпустил коллекцию спортивной одежды Zasport Tokyo-2020, в которой объединили традиционную символику Сборной России с японскими мотивами#КомандаРоссии pic.twitter.com/zhPwpKoezE— Olympic Russia (@Olympic_Russia) April 15, 2021
Ранее британские СМИ возмутил тот факт, что форма сборной России выполнена в цветах российского флага, несмотря на запрет на любые национальные символы.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года подтвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта: отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национальных гимна, эмблем или символов.