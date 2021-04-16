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МОК не нашел проблемы в олимпийской форме сборной России, раскрашенной в цвета флага

Костюмы сборной России для Олимпиады успешно прошли проверку Международного олимпийского комитета

Новая форма российской сборной для Олимпиады в Токио соответствует всем требованиям с учетом санкций. Об этом 16 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета.

«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям», — заявили в МОК.

Ранее британские СМИ возмутил тот факт, что форма сборной России выполнена в цветах российского флага, несмотря на запрет на любые национальные символы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года подтвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта: отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национальных гимна, эмблем или символов.

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Комментарии (13)

VF812
)) не иначе дело к платежам? а вообще надо флешмоб сделать - я не астматик!
dedmoroz_5e4d8827384c2
форма у наших зачётная,

ещё б МОК что-то нашёл: бабло за взносы и ТВ-трансляции не получит и сделает себе КРЫШМОК
f0ntan
Эти три цвета, которые используются в цветах российского флага, используются во флагах десятков стран. Поэтому британские сми могут удавиться, потому что неизвестно, в цвет какого флага раскрашена форма нашей сборной. А может она раскрашена в цвет французского флага? На него есть запрет вада? Или голландского флага? Или чешского флага? Или словенского? Флагов с комбинацией этих трех цветов полно и английские сми могут удавиться
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