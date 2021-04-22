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В Петербурге горит здание «Севкабеля», пожар тушат по повышенному номеру

Более двух десятков сотрудников МЧС заняты тушением пожара в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, возгорание произошло в административном здании на Кожевенной линии, 39.

«22 апреля в 18:20 поступило сообщение о пожаре на Кожевенной линии, 39. По предварительной информации, происходит горение в здании. Из-за угрозы распространения огня в 18:54 пожару присвоен ранг 1-бис», — говорится в сообщении.

Из открытых источников известно, что горящее здание — бывшая площадка «Севкабеля».

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Комментарии (10)

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.... помнится, выжигать под застройку пошло ещё с Матвиенко.
263970031
Решили все сжечь и застроить жк для приезжих.
covid19
нужно больше ЖК!!!!
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